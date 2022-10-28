新华社北京10月27日电（记者朱超、孙楠）“中国过去的十年是十分辉煌的十年。在中国共产党领导下，中国实现了巨大发展。”阿联酋驻华大使阿里·扎希里表示，相信中国共产党将带领中国走向更加繁荣的未来。

10月16日至22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京召开。扎希里就此接受了新华社记者的专访。

自就任驻华大使以来，扎希里到访过广东、山西、吉林、新疆等中国多地，受邀出席或旁听过庆祝中华人民共和国成立70周年大会、全国两会等重大活动，今年还作为主宾国代表参加了中国国际服务贸易交易会。中国经济的稳步发展、人民生活的显著改善，中国对世界和平与发展作出的积极贡献，都让他印象深刻。

扎希里表示，通过制定并推动实施发展规划，中国在提高人均国内生产总值、人均预期寿命等多个方面取得长足进展。“中国过去十年的发展步伐令人瞩目。”

他表示，在中国共产党领导下，中国从农业大国成长为“世界工厂”和全球增长引擎，在许多领域的创新成果领先世界，取得了前所未有、独一无二的成就。“相信中国共产党将带领中国走向更加繁荣的未来，进一步提升国际影响力。”

中共二十大报告指出，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体。

扎希里对此深表认同，对中国的大国担当给予高度评价。他认为，在当前世界面临诸多复杂风险挑战的背景下，必须重申多边主义和国际合作的重要性。“在实现自身发展的基础上，中国积极参与国际事务，在应对气候变化等多个问题上作出努力，中国行动在世界范围内引发共鸣。”

“阿联酋将同中方一道，弘扬两国文化中共通的包容、平等、开放、创新精神，积极维护多边主义，共同推动建设一个更加和平、繁荣的世界。”扎希里说。

2013年，中方提出共建“一带一路”倡议，作为重要沿线国家，阿联酋积极响应，已成为中国推进“一带一路”建设的重要合作伙伴。目前，中国是阿联酋最大的贸易伙伴，阿联酋则是中国在中东和北非地区最大的非石油贸易伙伴。

“共建‘一带一路’倡议在团结沿线国家乃至世界方面发挥了重要作用，它构建了一个纽带，致力于实现共同发展繁荣和相互理解。这一宏大的倡议已经取得了令人瞩目的成就。”扎希里说。

他表示，面向未来，阿方希望与中方在共建“一带一路”等倡议框架下，进一步拓展科技创新、数字经济、能源安全、应对气候变化等各领域合作，推动两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

“期待我们的关系在更加频繁的合作交流中变得更加紧密。”扎希里说。

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