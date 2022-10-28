新华社雅典10月27日电（记者于帅帅 刘叶雨）希腊总理米佐塔基斯27日在雅典与到访的德国总理朔尔茨举行会谈，双方会后共同表示，欧盟成员国间团结合作是解决能源危机的唯一途径。

朔尔茨在会谈后举行的联合新闻发布会上说，只有团结一致才能应对挑战，这在欧洲范围内已达成共识。他肯定希腊在建设新的液化天然气站和连接管道方面的努力，并表示德国已决定在北海和波罗的海沿岸建设液化天然气码头，在未来两年内重新开放燃煤电厂，以帮助保障欧洲能源供应。

朔尔茨表示，他相信欧盟各国能源部长能够找到遏制天然气价格投机性飙升的方案。他同时强调，需要进一步扩大使用可再生能源，以进一步降低能源价格。

米佐塔基斯在讲话中引用了德国前总理勃兰特1975年在雅典的讲话内容，即“制定共同的欧洲能源政策是绝对优先的”，并表示这句话原本回应的是1973年石油危机，但在今天仍能引起共鸣。他还表示，希望能在11月24日举行的欧盟能源部长会议上解决是否设置天然气价格上限问题。

朔尔茨26日晚抵达希腊，并于次日开始对希腊进行访问。

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