10月27日，在德国法兰克福，欧洲中央银行行长拉加德在欧洲央行总部举行的新闻发布会上讲话。新华社发（欧洲央行供图）

新华社法兰克福10月27日电（记者何丽丽）欧洲中央银行27日召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调75个基点。这是欧洲央行今年第三次加息。

按照欧洲央行当天公布的货币政策决定，自11月2日起，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率将分别上调至2.00%、2.25%和1.50%。

10月27日，在德国法兰克福，欧洲中央银行行长拉加德在欧洲央行总部举行的新闻发布会上讲话。新华社发（欧洲央行供图）

决定说，近几个月来，能源和食品价格飙升、供应瓶颈以及新冠疫情后的需求复苏导致欧元区价格压力扩大和通货膨胀加剧。目前欧元区通胀率仍然过高，并将在较长时间内保持在目标值之上。欧洲央行预计未来将进一步加息，以确保通胀率及时恢复到2%的中期通胀目标。

由于担心激进加息可能损害经济增长，欧洲央行决定在开始提高关键利率后的较长时间内，继续将根据资产购买计划购买的证券到期后本金全额再投资。

10月27日，在德国法兰克福，欧洲中央银行行长拉加德（中）在欧洲央行总部举行的新闻发布会上讲话。新华社发（欧洲央行供图）

为应对持续高通胀，欧洲央行今年7月和9月两次提高关键利率，共加息125个基点。

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