会议现场。埃中企业家协会供图

人民网开罗10月28日电 （记者黄培昭）埃中企业家协会专家顾问交流会27日在开罗举办。埃中企业家协会成立于2022年2月22日，由埃及政府提议设立并正式批准组建，旨在搭建交流平台，推动埃中企业家交流合作与共同发展，促进两国经济、文化、教育等各领域的深度合作。

活动当日，由在埃及、中东乃至世界具有重要影响力的埃及专家顾问出席交流会现场，为中埃、中阿发展建言献策。顾问团队包括阿拉伯国家联盟前秘书长阿姆鲁·穆萨、埃及前外交部长穆罕默德·奥拉比、埃及前外交部长纳比尔·法赫米、埃及前贸易与工业部长阿姆鲁·纳萨尔等六人。与会嘉宾就埃中企业家协会办会目标、中埃共建“一带一路”、《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)带来的新能源和绿色产业发展机遇、中阿峰会前景等议题进行了讨论。与会专家一致认为，中埃两国务实合作不断走深走实，促进“一带一路”倡议在埃及和地区结出丰硕成果，希望协会可以为服务两国企业家，促进两国和地区经贸往来提供支持。

阿盟前秘书长穆萨在会上发言。埃中企业家协会供图

阿拉伯国家联盟（阿盟）前秘书长穆萨发表讲话说，他非常高兴接受埃及中国企业家协会的邀请成为协会顾问，愿意为埃中经济合作发挥自己的作用。穆萨对埃及中国企业家协会的发展建设提出两点希望，一要聚焦埃及中国两个悠久的文明大国，为埃及和中国在经济和贸易领域的发展发挥作用，二要聚焦私营部门和私营企业的合作和交流，为私营企业创造更多合作发展的机会和交流平台。穆萨表示愿意为埃及中国企业家协会的发展提供支持和帮助，他为下个月即将举办的埃及中国经济合作发展论坛议程表示肯定并提出修改建议。

埃及前国际投资部部长萨哈尔·纳赛尔发言指出，希望协会能为两国企业家服务，为中埃经济发展服务。萨哈尔回顾曾两次陪同塞西总统访华，因工作关系访问过中国很多的城市，每次去感觉都有新变化，中国城市规划整齐，绿化非常美丽给她留下了深刻印象。她也非常兴奋地分享自己与埃及中国企业的交往，参与了新首都CBD与中国建筑公司的谈判合作和签约仪式的过程。她表示，如果有机会一定会亲自去看一看自己推动的这个伟大工程的真实模样。

埃及中国企业家协会执行主席徐彦禾在讲话中说，作为协会的发起人之一，她非常高兴能得到各位领导的支持和参与，在埃及工作生活17年，她对埃及产生了非常浓厚的感情，也见证了埃及的发展变化。“自塞西总统领导埃及以来，社会逐渐稳定，经济得到发展，特别是埃及与中国的合作项目越来越多，中埃关系已成为中国与阿拉伯国家、中国与非洲国家和南南关系的典范。为进一步加深走实中埃经济合作关系，我们发起成立中埃企业家协会，希望通过协会能为更多中埃企业合作服务，我和协会团队成员将努力为协会的发展，为促进中埃友谊贡献自己的一份力量。”

合影留念。埃中企业家协会供图

与会嘉宾和专家们还就中国共产党第二十次全国代表大会的胜利召开表示祝贺。据悉，协会目前正积极筹备举办首届埃中经贸论坛。

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