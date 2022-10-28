本报记者 周翰博

哈萨克斯坦政府近日宣布，到2035年将建成总装机容量达到10吉瓦的新能源项目。目前，哈国内已投产的可再生能源项目超过140个，总装机容量约为2300兆瓦，占总发电量的3.7%。未来3年，哈政府计划增设48个、装机容量总计达850兆瓦的可再生能源项目。根据规划，到2025年哈国内可再生能源发电量占总发电量的比重有望提升至6%。

哈萨克斯坦已将发展可再生能源提升为国家战略。早在2009年政府就通过了《支持利用可再生能源法》，2013年制定了可再生能源行业发展目标。哈政府在《绿色经济转型构想》和《哈萨克斯坦—2050》战略中明确要求，到2050年，将替代能源和可再生能源发电量在国家总发电量中的占比提升至50%。

近年来，在一系列政策推动下，哈国内可再生能源发电量保持增长态势。尽管如此，该国80%以上的电力供应依然离不开化石燃料。为缓解能源需求与环境保护之间的矛盾，哈政府持续出台措施，加大使用现代化技术收集、利用二氧化碳的力度，减少温室气体排放，并对老旧能源基础设施进行现代化改造，大力提高新能源产能，取得一定成效。

哈政府还积极寻求国际合作，加快推动新能源产业发展。中国企业积极参与哈萨克斯坦可再生能源产业发展，中哈两国在可再生能源领域的合作硕果累累。2021年6月，由哈萨克斯坦和中国企业合资建设的中亚地区最大的风电项目——札纳塔斯100兆瓦风电项目实现全容量并网；同年7月，由三峡集团中国水利电力对外有限公司承建的哈萨克斯坦图尔古松水电站实现全部机组投产发电；今年7月，由中国电建集团与哈萨克斯坦萨姆鲁克能源公司合作投资开发的谢列克风电项目实现全容量并网。当地民众表示，哈中不断加强新能源产业合作，极大缓解了哈局部地区电力短缺问题。

除了大力发展可再生能源，哈政府还将推动实施“清洁煤炭”计划、建设现代化天然气基地等。哈萨克斯坦煤炭资源丰富，产业发展起步早、规模大，具备一定发展优势。新推出的“清洁煤炭”计划旨在最大限度减少煤炭使用过程中产生的废渣。哈政府强调，“清洁煤炭”计划需要跨部门、跨企业共同配合实施，以便研究、寻找更高效的使用方法。

（本报阿斯塔纳10月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)