本报记者 邹 松

中国持续扩大非洲商品进口，为非洲经济复苏带来源源不断的动力。今年8月，肯尼亚利穆鲁镇的桑瑞普工厂举行鲜食牛油果对华出口首发仪式，这是非洲鲜食牛油果首次出口中国。图为工厂员工将牛油果装箱。

新华社记者 董江辉摄

今年下半年以来，撒哈拉以南非洲经济逐步企稳向好。国际货币基金组织近期发布的地区报告预计，2022年撒哈拉以南非洲地区经济将增长3.6%，2023年增长率有望维持在3.7%的水平。国际货币基金组织非洲部主任塞拉西近期表示，撒哈拉以南非洲地区经济增长潜力大，正逐步重回增长轨道，地区国家应借助更多创新和绿色增长模式努力发展经济，同时加强国际合作，以推动改革、持续引进外资等举措应对挑战。

多国经济复苏超出预期

近一段时间以来，撒哈拉以南非洲国家的经济复苏表现好于预期。

作为南部非洲发展共同体的核心国家，南非经济显露出令人振奋的复苏迹象。南非总统拉马福萨表示，南非经济今年6月已经恢复到新冠肺炎疫情前的增长水平。今年以来，南非政府持续出台措施，重点支持国家经济重建计划，加速结构性改革，特别是在电力、铁路、港口和电信等领域扩大投资。同时，南非政府努力推动私营部门更多参与能源领域建设，开启针对移动电信运营商的数字频谱拍卖，扩大电信接入范围，降低通信成本。受益于几大产业的加速恢复，南非政府正按计划改善财政不平衡状况。

与南非毗邻的莫桑比克加快推动实施政府五年计划，努力挖掘本国资源勘探和信息通信等领域的巨大潜力。今年6月，莫桑比克北部科洛尔超深海大型天然气项目首期投产，这一项目由全球多家大型油气公司合作开发，将极大改善莫桑比克及南部非洲的能源供给格局。世界银行近期表示，随着全球天然气市场需求不断增加，莫桑比克正迎来新的发展契机，该国经济有望加速增长，预计2022—2024年将实现年均增长5.7%。

受能源价格上涨影响，安哥拉的石油产量持续扩大，今年上半年原油产量增长3.3%，石油税收收入同比增长71.1%，国家债务占国内生产总值比重首次降到60%以下。尼日利亚的能源收入持续增加，根据最新数据，今年第二季度，该国国内生产总值实际增长3.54%，已连续7个季度实现正增长。肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达和埃塞俄比亚等国经济也展现出巨大韧性，近几个月来经济增长率维持在4%—6%。

持续释放地区增长潜力

分析人士指出，地区多国经济表现超预期主要受益于及时调整政策、强劲的国际需求和大宗商品价格升高等因素，未来应大力拓展移动通信、数字经济、金融、智慧城市等新行业和新领域，着重推动产业数字化转型，充分挖掘增长潜力。

南非标准银行首席经济学家古拉姆·巴利姆近期在伦敦举办的非洲投资者大会上表示，撒哈拉以南非洲国家具备多重优势，将持续释放增长潜力，有充分理由和信心对下半年地区经济走势保持乐观。不少学者认为，地区国家正依托非洲大陆自贸区建设，积极推动经济一体化，把促进非洲内部贸易作为“复苏推动力”，将极大增强地区经济发展韧性。

当前，南非、肯尼亚等国的手机网购订单大增，手机支付交易量持续增长，电商经济蓬勃发展。世界银行集团旗下机构国际金融公司与谷歌公司此前联合发布报告预计，互联网经济将持续推动非洲经济增长，到2025年，非洲互联网经济规模有望达到1800亿美元，占非洲国家国内生产总值的5.2%。

一些新兴行业正吸引大批国际投资者的目光。据非洲“工程新闻网”近日报道，过去一年，非洲涌现出超过20家交通领域初创公司，它们大多看中了非洲大陆构建互联互通物流网络的商机，致力于开发软件、行业互联网解决方案和智慧交通解决方案，抢占市场先机。非洲调查网站“大交易”近期公布的数据表明，今年前6个月，非洲初创企业的融资增加了一倍多，达到31.4亿美元。

塞内加尔经济学家萨姆巴十分看好非洲初创企业的融资前景。他说，非洲地区拥有人口红利，初创企业的市场潜力巨大，正成为投资者眼中的机遇之地。同时，热情拥抱新技术的非洲人才也在快速增加，为众多初创公司提供了人力保障。

中非合作带来发展机遇

尽管撒哈拉以南非洲大多数经济体步入经济复苏周期，但基础仍显脆弱，地区国家还面临粮食短缺、全球货币紧缩、通胀形势不乐观等挑战。与此同时，受美联储连续激进加息影响，一些非洲国家本币加速贬值，甚至面临债务违约风险。许多国际投资者因美联储加息而撤离非洲，影响非洲经济发展前景。

国际货币基金组织的地区报告指出，撒哈拉以南非洲地区经济增长前景与全球经济发展直接相关，决策者们面临着近几年来最严峻的环境之一，短期前景“极不确定”。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心研究员伊曼纽尔分析，撒哈拉以南非洲地区经济前景看好，但要实现稳步复苏仍需不断加强自身能力建设，包括推出更为有效的公共卫生政策措施，加大力度实施经济结构多元化改革，切实提升粮食自给能力等。另外，地区国家应抓住非洲大陆自贸区建设的契机，进一步扩大非洲区域贸易连通性，同时拓展与地区最大贸易伙伴中国之间经贸合作的广度和深度。

肯尼亚国际问题学者阿德希尔认为，对非洲国家来说，同中国进行贸易往来非常重要。当前，中国持续扩大非洲商品进口，特别是非资源类产品，为非洲经济复苏带来源源不断的动力。非洲国家与中国开展贸易合作存在大量机遇。受益于来自中国的强劲需求，非洲地区贸易加快恢复，已成为全球贸易增长亮点之一。

津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦说，中国提出的共建“一带一路”倡议与非洲贸易一体化进程相辅相成。近年来，津中贸易联系不断加深。中国有着世界最大规模的中等收入群体，中国市场对津巴布韦经济增长至关重要。不少中国企业在津巴布韦投资，为津巴布韦带来发展机遇。

（本报约翰内斯堡10月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年10月28日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)