冬季渐近，欧洲天然气供应短缺状况也日益加剧。

眼下的气价，已经涨到了逼人重回烧煤烧柴时代，甚至到了关暖气、裹毯子的程度。

然而，在寒风中瑟瑟发抖的欧洲人这时却看到，口口声声要保障他们能源供应安全的“可靠盟友”美国，正在顺理成章地利用自产液化天然气（LNG）大举攻陷欧洲能源市场，并且“坐地起价”地赚取着暴利。

“这可不是友谊的真谛”

由于对俄罗斯天然气的加码封杀，美国目前已成为全球最大的LNG出口国。

金融市场数据提供商路孚特（Refinitiv）的最新统计数据显示，9月美国为出口LNG共发船87艘，装载LNG总计630万吨。其中运往欧洲的占到近70%，远高于前两个月的56%和63%。

和去年相比更不得了。

去年美国出口到欧洲的LNG为340亿立方米，而在今年1月至6月的仅半年时间内，美国输欧LNG就达到390亿立方米，超过了去年全年。

路孚特预计，按照这样的趋势，美国今年输欧LNG总量将达到890亿立方米。

随着出口量大增，美国LNG的出口价格也是水涨船高。

美国能源信息署（EIA）发布的数据显示，美国出口LNG的价格7月达到每千立方英尺12.76美元，较去年同期的7.23美元大幅增长76.5%。

由于输欧俄罗斯天然气持续削减，加上近期“北溪”天然气管道发生泄漏，欧洲国家即使肉疼也不得不增加美国高价能源的进口量。

这意味着，美国攫取暴利的速度可能还会进一步加快。

花旗集团大宗商品全球主管爱德华·莫尔斯近日接受采访时直言，预计美国出口到欧洲的LNG价格在2025-2027年这个区间都将保持高位，美国将持续获利，而欧洲却在遭受损失。

随着欧洲能源危机不断升级，包括德法两大国在内的一些欧洲国家已经对美国趁火打劫的行径越来越不满。

法新社报道称，目前欧洲从美国进口的LNG比例已从去年的28%大幅增至今年的45%；而美国LNG价格超出了俄罗斯天然气管道供应价格至少三倍。

德国副总理兼经济与气候保护部部长哈贝克近日接受采访时忍不住直抒胸臆：包括美国在内的一些“友好”国家对德国收取过高的气价，“这自然会带来一些问题，我们必须谈谈”。

法国总统马克龙日前在巴黎的一场企业家大会上更是直接喊话称，“有些事不能再继续下去了，你们（将能源）原价卖给本国企业，而我们却要支付四倍的价格，我们可不认为这是友谊的真谛”。

“它们不是美国附属国”

天然气，美国不缺，还能让欧洲以割肉价来求着自己买。

但石油就不一样了，不仅和这个汽车王国的经济民生息息相关，更是因此左右着拜登政府和国会民主党人在下月中期选举中的政治命运。

已故的欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多曾多次警告，目前世界上没有任何原油产能可以替代俄罗斯每天700万桶的出口量。

但执意要把俄罗斯“掐死”的拜登政府，总幻想着能凭借自身“影响力”在全球寻找替代供应源，弥补禁运俄罗斯石油导致的缺口。

几个月来，拜登及其政府高官数访中东，希望沙特和阿联酋等欧佩克主要成员增产石油，以配合西方对俄油的禁运；当然，拜登更希望以此遏制国内汽柴油价格上涨，平抑通胀，在中期选举前拉抬民主党选情。

但这种一厢情愿几乎无人响应。

一周前，欧佩克与非欧佩克产油国（欧佩克+）第33次部长级会议决定，从11月起将原油总产量日均下调200万桶。

此举被形容为打向美国的一记耳光。

此时，美国马上露出恼羞成怒的另一张脸。

一些民主党政客提出多项报复措施，包括重新审查美国与沙特的关系等。还有两党参议员甚至计划推动“反石油生产和出口垄断法案”（NOPEC），对欧佩克施加压力。

对此，曾担任白宫中东事务特使的杰森·格林布拉特日前发表评论文章，批评这些议员的表现“虚伪且不诚实”，而且很大程度上“带有政治目的”。

文章指出，沙特等国家组成的“欧佩克+”决定减产“确实让美国受伤”，但不能忽视的事实是，这些国家有自己的国家利益和战略，美国无权迫使这些国家搁置自己的计划，并以折扣价把宝贵的资产卖给美国。

“美国是时候认识到沙特、阿联酋和中东地区其他国家并非美国的附属国了。”

美国“回击”新闻网评论称，美国及其盟友一直寻求通过严厉的经济封锁削弱俄罗斯，但是这场经济战的进展并不顺利。“制裁对俄罗斯造成的损害小于预期，对欧洲国家造成的伤害则大得多”。

报道指出，虽然西方公开宣称“经济和社会混乱是帮助乌克兰抵抗俄罗斯的必要代价”，但更真实的情况是，经济动荡是对俄罗斯发动经济战这一草率决定的必然结果。

可以预见的是，“这一不明智的决定不大可能奏效，毕竟对伊朗、伊拉克和叙利亚等弱小得多的国家的制裁从来没能改变什么”。

素材来源丨环球资讯广播《环球深观察》

策划丨王坚

记者丨闫明

编辑丨林维

签审丨王坚

监制丨关娟娟

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、燕勐)