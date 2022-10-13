人民网布宜诺斯艾利斯10月13日电 （记者姚明峰）当地时间10月12日晚，由阿根廷布宜诺斯艾利斯市文化局、阿根廷电影资料馆基金会、中国电影资料馆和中国驻阿根廷大使馆联合主办的“邂逅中国电影——经典与现代” 阿根廷中国电影节在布宜诺斯艾利斯圣马丁剧院隆重开幕。

中国驻阿根廷大使馆孙怡公参表示，今年是中阿建交50周年，也是中阿友好合作年，两国文化交流更加紧密。近几十年来，中国电影事业蓬勃发展，涌现出众多高口碑、高票房的艺术作品。中国自2012年以来已经成为全球第二大电影市场，而阿根廷电影同样在世界范围内享有盛誉，两国电影交流资源丰富，潜力巨大。电影是一种光影艺术，是一种传递文化、交流情感、弘扬时代价值观的镜头语言。相信本次电影节的举办，将为阿根廷人民打开一扇更好地了解中国、理解中国的窗口，通过电影对中国社会和文化有更广阔的认知。期待通过中阿双方共同努力，继续推动两国文化交流与合作，不断深化和拓展中阿全面战略伙伴关系。

在电影节开幕式上，《你好，李焕英》作为通过笑中带泪的演绎，打破语言和文化的隔阂，将现场观众带入到浓浓的亲情氛围之中，影片结束后赢得了热烈的掌声。此次电影节将从10月12日持续到22日，还将展出包括《我和我的祖国》《刺杀小说家》《中国机长》《劳工之爱情》《马路天使》《红色娘子军》《五朵金花》《大闹天宫》等十余部影片，涉及社会变迁、战争群像、人文情感、玄幻故事等诸多领域，通过不同地域和民族，跨越几十年历史维度，让阿根廷观众更加立体地感受到中国的经典与现代。

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