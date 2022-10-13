在2022年世界技能大赛特别赛韩国赛区比赛开幕式上，中国代表团选手入场。人民网记者 张悦摄

人民网韩国高阳10月13日电 （记者马菲）2022年世界技能大赛特别赛韩国赛区比赛12日在韩国京畿道高阳市开幕。中国人力资源社会保障部派出由25名成员组成的代表团参加比赛。

比赛于10月13日正式开赛，至16日结束。来自34个国家和地区的130余名选手将在信息与通讯技术等领域的8个项目展开角逐。其中，移动应用开发项目为本次特别赛新增项目。中国6名选手将参加移动应用开发、商务软件解决方案、网站设计与开发、网络系统管理、3D数字游戏艺术和云计算6个比赛项目。

世界技能组织6月28日决定，2022年9月中旬至11月下旬，在欧洲、亚洲、美洲等地区的15个国家分散举办2022年世界技能大赛特别赛，共62个比赛项目。同时，明确该赛事为世界技能大赛正式比赛。

经人力资源社会保障部批准，2022年世界技能大赛特别赛中国代表团9月21日成立。代表团由世界技能大赛中国组委会选派的第46届世界技能大赛备赛选手、中国技术指导专家组组长和翻译等，共146人组成，分赴德国、瑞士、法国、芬兰、奥地利、韩国、日本等7个国家参加34个项目比赛。参赛选手全部来自技工院校等职业院校，平均年龄22岁，最大的24岁，最小的20岁，其中8名女选手。这是中国自2010年10月加入世界技能组织以来第六次组团参赛。

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