新华社布拉格10月12日电（记者邓耀敏）欧盟能源部长非正式会议12日在捷克首都布拉格举行。会议主要讨论应对天然气价格高涨、冬季能源储备以及电力市场改革等话题，并就欧盟成员国联合采购天然气达成共识。

欧盟轮值主席国捷克工业和贸易部长约瑟夫·西克拉在会后的新闻发布会上说，与会官员一致认为有必要从2023年开始联合购气并调整欧盟天然气价格基准，从而更好地抑制价格飙升和投机行为。

西克拉说，欧盟委员会下周将公布相关提案，欧盟能源部长定于10月25日在卢森堡举行的正式部长会上继续讨论并有望在之后的特别部长会上通过提案。

不过，对天然气价格设置上限这一广受关注的议题未能在当天会议上取得进展。负责能源事务的欧盟委员卡德丽·西姆松说，目前欧盟委员会提案中能否加入对用于发电的天然气价格设置上限这一措施还不确定，需根据成员国支持程度决定。

由于欧盟成员国的能源需求、对供应商依赖程度以及能源结构各异，调剂能力不一，欧盟内部协调整体能源政策始终存在分歧。尽管为应对严重的能源供应紧张局势，欧盟成员国已同意联合采取措施，但因具体应对方式上的分歧，欧盟在天然气价格设置上限等问题上一直未能取得突破。

受欧盟对俄罗斯制裁产生反噬效应影响，欧洲能源供应紧张，天然气和电力价格飙升，导致整体通胀水平居高不下。欧盟统计局9月30日公布的数据显示，欧元区9月通胀率攀升至两位数，按年率计算达10%，再创历史新高。捷克统计局最新数据显示，该国9月的通胀率高达18%，为近30年来最高水平。

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