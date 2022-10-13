新华社北京10月12日电 美国媒体11日披露，沙特阿拉伯“直截了当”拒绝美国政府要求其暂缓支持主要产油国大幅减产石油决定，美方认为沙特此举无异于“站队”俄罗斯，威胁要“重新评估”美沙关系。美国总统约瑟夫·拜登警告，沙特做法“必有后果”。

据《华尔街日报》援引知情人士的说法报道，美方官员曾警告沙特如果支持减产石油，将被视为在乌克兰问题上支持俄罗斯，有损美方对沙特已经有所减弱的支持。

这是10月5日在奥地利首都维也纳拍摄的石油输出国组织（欧佩克）总部标志。欧佩克与非欧佩克产油国当日决定自今年11月起大幅减产。新华社发（王宙摄）

报道说，美方官员要求沙特及其他海湾地区产油国推迟一个月实施减产计划，但沙特方面认为，拜登政府提出这一要求，只是因为担心在美国11月8日国会中期选举前这段关键时间内油价继续飙升，从而大大打压民主党支持率，因而说了个“响亮的不”。

以沙特为首的石油输出国组织（欧佩克）成员国与俄罗斯等非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”机制本月5日决定自今年11月起大幅减产，在8月产量基础上将月度产量日均下调200万桶。

美国通货膨胀率连续多月维持在40年高位，民众不满拜登政府抑制燃油价格不力。主要产油国大幅减产预计进一步推升油价，令民主党选情承受更大压力。

2019年12月5日，在奥地利维也纳，沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼（右二）出席石油输出国组织（欧佩克）会议。新华社记者郭晨摄

《华尔街日报》披露，拜登7月首次以总统身份访问沙特时，沙特方面原本打算提议主要产油国日均增产50万桶，作为对美“亲善信号”，但与拜登政府存在龃龉的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼坚持将增产量降至10万桶。这一小幅增产计划实施没多久，欧佩克与非欧佩克产油国9月又决定将月度产量日均下调10万桶，相当于重回拜登访沙前水平，引发白宫不满。

按照知情人士说法，美国国务院能源安全高级顾问阿莫斯·霍克斯坦通过电子邮件向沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表达上述不满。后者被那封邮件激怒，更加坚定“制定独立于美国的能源政策”决心。

尽管沙特方面多次表示支持减产石油“纯粹出于经济理由”，美国白宫新闻秘书卡里娜·让－皮埃尔11日说，沙特此举“无疑是在与俄罗斯保持一致”。

10月3日，在美国加利福尼亚州洛杉矶，加油站的显示牌标示出油品价格。洛杉矶县普通汽油均价3日上涨至每加仑6.466美元，再创历史新高。新华社发（曾慧摄）

多名民主党籍国会议员呼吁对沙特采取惩罚措施。美参议院外交关系委员会主席罗伯特·梅嫩德斯敦促立即冻结与沙特之间包括军售在内的所有合作；参议院军事委员会成员理查德·布卢门撒尔和众议员罗·康纳已提交暂停对沙特军售的法案。

白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比11日说，拜登已经清楚意识到需要“重新评估”与沙特关系，以确保美沙关系“服务于我们的国家安全利益”。

拜登11日接受美国有线电视新闻网专访时说，他将与国会商讨如何处理美沙关系。他没有透露会否同意暂停对沙特军售，但强调沙特的做法“一定会有后果”。

据美联社分析，沙特是美国在中东地区“（关系）重要且复杂”的盟友，拜登“愿在多大程度上向沙特展现自己的不满”尚待观察。（郜婕）

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