中日友城“合作共赢 共同发展”论坛于10月12日举行。人民网记者 陈建军摄

人民网北京10月13日电（记者陈建军）10月12日，中国人民对外友好协会与日本自治体国际化协会以线上线下相结合的方式共同举办了中日友城“合作共赢 共同发展”论坛。中国人民对外友好协会副会长袁敏道、日本自治体国际化协会理事长冈本保、中国驻日本使馆临时代办杨宇、日本驻华大使垂秀夫在论坛上致辞，山东省省长周乃翔、天津市副市长朱鹏、浙江省副省长卢山、长沙市市长郑建新、日照市副市长张金梅以及日本山口县知事村冈嗣政、福井县知事杉本达治、神户市市长久元喜造、鹿儿岛市市长下鹤隆央、室兰市市长青山刚在论坛发言。另外，中日双方友城和相关单位代表共约300人在线上出席。

中国人民对外友好协会副会长袁敏道致辞。人民网记者 陈建军摄

袁敏道在致辞中表示，今年是中日邦交正常化50周年。50年来，中日关系取得长足发展，不仅给两国和两国人民带来巨大利益和福祉，也为亚洲乃至世界的和平稳定与发展繁荣作出重要贡献。他说，友城交流是中日关系的重要组成部分。1973年天津市与神户市缔结中日间第一对友好城市，这也是中国对外缔结的首对友城。自此开始，两国友城交流日益发展壮大，对增进两国人民的相互理解和友好感情、促进彼此经济社会发展、维护中日关系健康稳定发挥了重要作用。当前，百年变局交织世纪疫情，世界进入了新的动荡变革期，中日关系也处在关键十字路口。越是在国际形势充满不确定性的背景下，包括两国友城在内的各界友好力量越应坚定友好信念，排除干扰，共同维护地区和平稳定与发展繁荣。新形势下，期待两国友城能够重温初心，深化合作，扩大交流特别是青少年交流，共同推动构建契合新时代要求的中日关系。

日本自治体国际化协会理事长冈本保。中日友好协会供图

冈本保致辞指出，1972年日中邦交正常化以来，两国在各个领域的交流合作关系不断深化，特别是两国友城在人文、教育、文化、经济、技术等各领域开展广泛交流，取得丰硕成果。作为统筹地方国际交流的专门机构，日本自治体国际化协会多次举办中日地方交流促进研讨会等活动，并长期邀请中国各地青年作为国际交流员到日本地方政府等机构工作交流，为促进日中交流合作发挥了桥梁作用。日中邦交正常化50年的道路并非一片坦途，现在两国仍面临众多课题。我们愿传承两国前辈先贤的友好信念，不断深化两国地方和青年之间的友好信赖关系，开创日中关系的美好未来。

杨宇致辞称，地方友城交流是中日关系的传统优势和重要组成部分。在新形势下，我们应着眼大局和长远，积极发挥以民促官、以经促政、以地方促中央的作用，让地方交流成为中日关系发展的生动篇章。希望两国地方顺应潮流大势，发扬传统优势，加强人文交流，深挖合作潜力，为增进两国民众相互理解和友好感情，推动构建契合新时代要求的中日关系作出新的贡献。

垂秀夫致辞说，日本和中国作为“永远的邻居”，实现共同发展的核心正是地方政府间的交流。论语讲，“君子和而不同”。日中两国地方虽然在面积、人口规模、发展阶段等方面都存在不同，但仍能保持合作，并取得丰硕成果，这正是“和而不同”理念的体现。日本驻华使馆愿继续大力支持两国地方交流，推动日中关系更上一层楼。

中日双方友城和相关单位代表共约300人线上出席了活动。中日友好协会供图

会上，中日友城负责人围绕“深化地方交流，共创美好未来”主题，在回顾双方交流合作的丰硕成果的同时，还分享了在相关领域的好做法、好经验，并对两国友城交流的美好未来进行了展望。双方一致认为，两国友城深化互利合作面临重要机遇，要重温中日邦交正常化初心，推动中日关系行稳致远；要携手合作，发挥各自优势，深挖合作潜力，做互利共赢的伙伴；要坚持友好，大力开展人文和青少年交流，为实现中日“民相亲、心相通”贡献力量。

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