海外网10月11日电十年来，中国高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略，越来越多海外媒体将目光投向中国在该领域的发展成就。多国媒体近日刊文表示，中国正与世界各国在数字经济领域加强合作，共享机遇，造福全球。

“近年来，中国数字经济发展非常迅猛，到2021年底占GDP比重达到39.8%。”菲律宾《马尼拉时报》报道说，数字化转型及技术创新在中国各行各业创造了新型职业，如密码工程、碳管理工程技术人员、金融科技师等。根据中国人力资源和社会保障部发布的数据，修订后的中国国家职业分类大典与2015年版相比，净增了158个新职业，总职业数达到1639个。其中，有97个职业被标注为数字职业，反映出数字经济为劳动力市场带来的变化，而新增就业岗位有望促进产业继续发展。

泰国《清莱时报》刊文表示，作为推动数字经济更好发展的重要载体之一，数字人民币引发国际社会密切关注。中国数字货币市场的发展潜力巨大，数字人民币可用于线上线下购物、支付账单等，应用场景比PayPal等支付工具更多样化，为民众生活带来极大便捷。若数字人民币未来成为主流，也将在世界经济中发挥重要作用，助力境外旅游、跨境支付、商业交易的便捷化。

新加坡亚洲新闻台报道，中国正在数字经济与绿色经济等新兴领域与各国合作。中国与新加坡持续巩固相关领域的合作基础，将为两国数字贸易、数字化服务、可再生能源，以及绿色金融等领域的企业创造新机遇。

美国《华尔街日报》网站报道了中国在量子计算这一未来科技前沿领域的新布局。文章说，量子计算技术未来可能改变金融、制药、物流和绿色能源等行业的面貌。从中国科学界越来越多的相关研究项目及成果中，足以看出对量子技术的重视程度。百度公司8月发布了量子计算机“乾始”，这种计算机的计算速度远远超过传统计算机。中国在量子计算方面取得的进展已经使全球受益，根据美智库数据，所有已发表的量子研究论文中有一半来自国际合作，其中中国与美国科学家共同撰写的论文比其它任何国家都多。

澳大利亚东亚论坛网站表示，海湾国家正与中国一起走向数字化。数字经济成为中国与巴林、阿曼、卡塔尔、沙特和阿联酋等海湾国家关系的重要组成部分。过去十年，海湾地区的电信设施、智慧城市、人工智能和科技企业的发展得益于与中国的携手合作。例如，华为与沙特合作开发数字基础设施，帮助迪拜机场进行技术升级，还获准在科威特提供云计算服务。此外，中国科技公司还参与了海湾国家的5G网络建设。中国建设的“数字丝绸之路”有可能在2030年之前使海湾地区GDP增加2550亿美元，并在海湾合作委员会国家创造60万个技术相关就业岗位。（海外网 杨佳）

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