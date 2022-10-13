9月12日至10月7日，联合国人权理事会第51届会议在瑞士日内瓦召开。会议期间，中国人权研究会组织代表通过线上形式参会，在一般性辩论和互动性对话环节围绕相关话题积极发言，阐释中国人权理念和观点主张、介绍中国人权发展成就，为推动世界人权事业发展作出中国贡献、提供中国方案。

“中国是促进和保护人权的真正践行者。”来自中南大学的代表邓婷婷发言时介绍，改革开放40多年来，中国减少了约8亿贫困人口，占同期全球减贫人口总数的近75%，成为对全球减贫贡献最大的国家。中国已建成世界最大规模的教育体系、社保体系、基层民主选举体系。

来自广州大学的代表周露露发言表示，放眼中华大地，幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶不断取得新进展，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。近年来，中国帮助发展中国家建设的一大批基础设施，发挥出畅通贸易、改善民生、保障安全等重要作用，为当地经济社会发展插上腾飞翅膀。

围绕中国技术援助和能力建设，来自华中科技大学的代表王文静表示，中国在人权领域的技术援助和能力建设始终致力于向世界发展中国家和贫困地区提供不附带任何额外条件的物资援助，增强其自主发展能力，改善人民生活。时至今日，中国已向160多个国家提供了数千个成套物资援助项目，开展了上万个技术合作和人力资源开发合作项目，培训各类技术人员40多万人次。

围绕保障老年人社会参与的话题，来自武汉大学的代表张万洪发言表示，以人权为基础的方法已经在老年人和人口老龄化议题相关的国际讨论中得到越来越广泛的认同，制定老年人权利专门国际人权公约的进程也在联合国框架内稳步推进。法治方法、法治机制在促进老年人参与和融入社会之人权的过程中有着重要的意义。他建议，各国应适时地推进反年龄歧视等关键领域的立法、修法活动，最终实现老年人权利保障和人口老龄化积极应对的协调统一。

“联合国长期以来一直倡导促进民主和公平的国际秩序。”来自东南大学的代表易波发言说，联合国对人权的关注也比以往任何时候都更加重要，近年来，以美国为首的西方国家侵犯基本人权的行为越来越多，他们屡屡违反民主和公平的国际秩序，干涉其他国家选举，无视国际法等。美国的这些行为让许多人质疑美国是否致力于民主和公平。“联合国在社会、经济发展方面所做的努力，对于减少不平等和改善所有人的机会至关重要。”易波表示。

来自西北政法大学的代表杨博文认为，单方面强制性措施会对目标国家的穷人和弱势群体带来严重影响，而目前这类措施大多是发达国家对发展中国家实施的。今天，战争和新冠肺炎疫情加剧了全球经济衰退，而一些发达国家，例如美国，仍然以人权为名对其他国家采取单边制裁，这无疑是对人权的亵渎。我们希望国家间的纠纷应当通过多边主义的方式和平解决，而非通过单方面强制性措施来解决。

在促进种族平等方面，来自北京理工大学的代表王晨在发言时表示，我们欢迎将种族主义问题列入人权理事会一般性辩论的议程。对人权的保护要求国际社会共同努力，打击种族主义。在17和18世纪，许多非洲人被迫成为奴隶。今天，非洲裔仍然是种族歧视、仇外心理和社会排斥的受害者。各国应采取有效措施，落实《德班宣言和行动纲领》中所载的原则，打击种族主义。

据悉，除口头发言外，中国人权研究会还围绕“美国搞科技霸权严重损害国际人权发展”“美国涉疆强迫劳动指控是对国际劳工保护规则的公然违反”“新时代西藏发展成就”等主题，向联合国人权理事会提交了书面发言。

（本报北京10月11日电 本报记者 李睿宸）

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