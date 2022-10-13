新华社阿斯塔纳10月12日电 新闻背景：亚洲相互协作与信任措施会议30年

新华社记者张继业

10月12日至13日，亚洲相互协作与信任措施会议（简称亚信）第六次峰会将在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行。

亚信是哈萨克斯坦于1992年在第47届联合国大会上倡议建立的安全问题论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施，加强相关领域合作。

今年是亚信成立30周年。30年来，亚信作为亚洲地区重要的安全对话与磋商机制，为促进各国互信与协作、维护亚洲安全与稳定发挥了建设性作用。

1993年3月起，亚信开始运转。2002年6月，亚信第一次峰会在哈萨克斯坦阿拉木图举行。峰会签署并通过了旨在增进亚洲和平、安全与稳定的《阿拉木图文件》和《关于消除恐怖主义和促进文明对话的宣言》。此后，亚信先后于2006年6月、2010年6月、2014年5月、2019年6月分别在阿拉木图、土耳其伊斯坦布尔、中国上海和塔吉克斯坦杜尚别举行四次峰会。哈萨克斯坦自2020年起再度担任亚信主席国。

目前，亚信会议拥有27个成员国、14个观察员国家或组织，已建立国家元首和政府首脑会议（峰会）、外长会议、高官委员会会议、特别工作组会议等议事和决策机制。峰会和外长会议交错举行。举办峰会和外长会议的国家任主席国。亚信常设执行机构秘书处于2006年6月正式启动，原设在阿拉木图，后于2014年9月迁至阿斯塔纳。

(责编：贾文婷、高歌)