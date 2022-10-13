人民网莫斯科10月12日电 （记者隋鑫）10月12日，2022中俄实业家经贸合作论坛在俄罗斯首都莫斯科成功举办。中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌、中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯工商会副主席巴达尓科、俄中实业家理事会主席季莫琴科、俄共中央主席久加诺夫等以不同形式参加此次活动。

任鸿斌在视频致辞中表示，今年是中国贸促会建会70周年，站在新的起点上，中国贸促会将发挥自身优势，与俄方伙伴一道，以两国元首共识为引领，进一步用好中俄友好、和平与发展委员会等合作机制，以实际行动为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入更多生机活力，为世界繁荣稳定作出更大贡献。

张汉晖在书面致辞中表示，面对复杂多变的国际环境和新冠疫情持续反复等多重考验，中俄经贸合作始终保持航道不偏，动力不减，为两国关系发展提供了坚实的物质支撑。两国经贸合作基本盘稳，互补性强，潜力十足，前景广阔，可谓“真金不怕火炼”。双方应继续加强合作对接，创新合作思路，探索破局之道，力争达成更多成果。

本次活动由中国贸促会驻俄罗斯代表处和中俄友好、和平与发展委员会实业家理事会俄方委员会—俄中实业家理事会共同举办，以“庆祝中国贸促会建会七十周年，在新形势下推动中俄经贸投资合作更好发展”为主题。俄政府经贸部门官员、实业家理事会成员单位、部分特邀企业及两国媒体代表约200人现场参加了此次活动。

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