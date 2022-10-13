人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

2022中俄实业家经贸合作论坛在莫斯科举办

2022年10月13日08:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网莫斯科10月12日电 （记者隋鑫）10月12日，2022中俄实业家经贸合作论坛在俄罗斯首都莫斯科成功举办。中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌、中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄罗斯工商会副主席巴达尓科、俄中实业家理事会主席季莫琴科、俄共中央主席久加诺夫等以不同形式参加此次活动。

任鸿斌在视频致辞中表示，今年是中国贸促会建会70周年，站在新的起点上，中国贸促会将发挥自身优势，与俄方伙伴一道，以两国元首共识为引领，进一步用好中俄友好、和平与发展委员会等合作机制，以实际行动为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入更多生机活力，为世界繁荣稳定作出更大贡献。

张汉晖在书面致辞中表示，面对复杂多变的国际环境和新冠疫情持续反复等多重考验，中俄经贸合作始终保持航道不偏，动力不减，为两国关系发展提供了坚实的物质支撑。两国经贸合作基本盘稳，互补性强，潜力十足，前景广阔，可谓“真金不怕火炼”。双方应继续加强合作对接，创新合作思路，探索破局之道，力争达成更多成果。

本次活动由中国贸促会驻俄罗斯代表处和中俄友好、和平与发展委员会实业家理事会俄方委员会—俄中实业家理事会共同举办，以“庆祝中国贸促会建会七十周年，在新形势下推动中俄经贸投资合作更好发展”为主题。俄政府经贸部门官员、实业家理事会成员单位、部分特邀企业及两国媒体代表约200人现场参加了此次活动。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部