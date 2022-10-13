■ 王俊岭

国庆前夕，来自21个国家的49位外国专家，被授予2022年度中国政府友谊奖，以表彰他们在中国现代化建设中的突出贡献。连续30多载、1848位外国专家获奖——一枚枚友谊奖章，见证着中国的开放发展，记录了中外交流的点点滴滴。

外国专家是中国现代化进程的参与者、建设者，也是连结中国和世界的重要纽带。无论是不远万里到武汉柴油机厂担任“洋厂长”的德国专家威尔纳·格里希，还是先后翻译了《论语》《老子》等多部中国经典著作的美籍汉学家安乐哲，抑或是为中国护理学教育事业倾注心血的芬兰籍教授玛丽塔·法莉玛琪……多年来，来自不同国家、不同文化背景的外国专家与中国人民共同投身现代化建设事业，挥洒汗水，传播友谊，书写了一个个动人的故事。

中国人民不会忘记他们的贡献，除了中国政府友谊奖之外，多个省、市也设置类似的“友谊奖”，表达中国人民对外国专家的热忱欢迎与衷心感谢。“友谊奖”的背后，是中国一如既往坚持扩大国际科技开放与合作，一如既往推动建设开放型世界经济，一如既往坚持创新驱动发展，一如既往坚持科技向善，一如既往为各国人才来华工作生活提供更大便利。可以说，“友谊奖”正是中国坚定不移走开放发展之路的一个生动缩影。

在开放发展之路上，中国人民张开双臂，欢迎全球英才。“有朋自远方来，不亦乐乎？”从中央到地方，中国各级政府一直努力为各国人才来华工作提供便利条件和优质服务，在科研环境、创新平台等方面给予大力支持。有的着力精简来华手续，设立“外国人来华工作、居留许可联办专窗”试点；有的聚焦解决具体难题，专岗专人给予帮助；还有的积极搭建交流平台，建设包含中、英、俄、法、日、西班牙等多语种图书的“外国专家书屋”……这些举措带来的便利实实在在，暖意直抵外国专家心里。

在开放发展之路上，外国专家热情奔赴，来华干事创业。“用中文听说读写，我在中国的科研工作会更方便。”友谊奖章获得者、澳大利亚著名医学专家巴里·马歇尔学习中文的劲头十足。在深圳，马歇尔生物医学工程实验室开展了一系列研发创新，正在探索研究成果的转化和应用。数据显示，到2021年，中国累计发放外国人来华工作许可达118万份。随着中国开放之门越开越大，越来越多“巴里·马歇尔”奔赴中国这片热土，发挥聪明才智、做出专业贡献、实现人生价值。

在开放发展之路上，更大范围、更宽领域、更深层次、更高水平的开放合作体系加速构建。2022年，中国国家创新指数排名上升到世界第11位；国际专利申请量连续数年居世界首位。在巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授路易斯·保利诺看来，中国改革开放以来特别是近十年取得的巨大成就，一个重要原因就是“中国号召全球团结协作、凝聚发展共识”。如今，从工业到农业，从文学到哲学，再从平方公里阵列射电望远镜（SKA）等国际大科学计划和工程到开展药物、疫苗联合研究，各领域中外人文交流合作阔步向前。这不仅有助于中国实现高质量发展，更将为应对全球性挑战、增进全人类共同福祉贡献力量。

“泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深。”中国仍是世界最大发展中国家，实现现代化任重道远。中国将坚定实施更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策。可以预见的是，随着越来越多外国专家参与中国现代化建设，“友谊奖”的光芒将愈益闪耀，中国开放发展的步伐将愈发铿锵。

（作者为本报评论员）

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