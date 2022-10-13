□ 贾平凡

近日，沙特等欧佩克国家与俄罗斯等非欧佩克产油国（又称“欧佩克+”机制）在奥地利维也纳举行第33次部长级会议。这是该会议自2020年3月以来首次线下举行。与会各国一致决定，自今年11月起大幅减产，在8月产量的基础上将月度产量日均减少200万桶，减产措施持续至2023年12月。

对此决定，美国拜登政府气急败坏，放言将采取反制措施。不过，在当前形势下，美国反制工具箱中可用的工具并不多。美联储继续加息的剩余空间有限，动用战略石油储备不过是杯水车薪，放开美国境内的能源开采限制将违背民主党政府的执政理念，短期内通过《反石油生产和出口垄断组织法案》的可能性不大……美国几乎拿不出真正短期有效的措施。

值得注意的是，此次减产决定距离美国中期选举仅有1个月左右的时间。对疲于应对通胀的民主党政府而言，“欧佩克+”减产无疑是个坏消息，拜登难免恼火。不仅如此，这也相当于宣布此前拜登访问沙特的“能源之旅”彻底失败。

在此次决定减产之前，无论是沙特还是俄罗斯都面临较大的外部压力。美国屡屡施压沙特增产，俄罗斯的能源出口则遭受美国和欧洲的制裁。在此情况下，“欧佩克+”能够达成协议，表明各国仍然重视在该机制内的共同利益，即稳定油价。但在美国看来，“欧佩克+”的减产决定是对“美国的敌对行动”。

更令美国恼火的是，沙特等主要产油国大幅减产的决定可能使西方对俄制裁“变得徒劳”。《日本经济新闻》称，这一决定导致七国集团对俄罗斯石油出口设置价格上限一事的效果充满不确定性。减产将推高油价，削减俄罗斯石油收入的难度因此上升，愈发鲜明地暴露出美国与中东产油国之间的分歧。

对于美方的指责和威胁，沙特外交大臣朱贝尔强调“石油不是武器”，否认减产是在将“石油政治化”。

从经济层面来看，在新冠肺炎疫情和地缘冲突局势影响下，全球能源需求下降是必然的，“欧佩克+”的减产行动，是平衡市场的必要措施。从经济权力的角度讲，减产决定与维护石油定价权又紧密相关。

过去几个月，面对美国国内通胀形势，美联储采取了激进的加息措施，造成美元指数大幅走强；与此同时，石油价格一路狂跌。原因就在于，加息后的美元越来越值钱了，以美元计价的国际油价自然下跌。在这个意义上讲，“欧佩克+”不顾美国压力而大幅减产，也是对美元定价全球大宗商品权力的一次挑战。

“新的石油战争：‘欧佩克+’行动起来反对美国？”英国《金融时报》称，约半个世纪前，由于美欧等西方国家在战争中对以色列的支持，阿拉伯国家决定组成石油生产国联盟，并停止向西方国家供给石油，这导致第一次全球石油危机爆发。如今，正值全球通胀高企、消费者对能源价格和短缺日益焦虑之际，包括沙特和俄罗斯在内的石油出口国作出大幅减产决定，这标志着石油出口国同西方，尤其是美国之间“危险的决裂”。正如埃菲社的报道所言，“欧佩克+”有自己的标准，这使西方烦恼。但“欧佩克+”维护自己的经济和贸易利益，而不是围绕西方“地缘政治”需求运转，这无可厚非。

北半球凛冬将至，油价升温引发的争论注定热度难减。在通货膨胀破坏全球经济增长、地缘冲突加剧欧洲能源危机的大背景下，“欧佩克+”和美西方围绕全球油价走向的博弈，将持续影响全球。

(责编：牛镛、岳弘彬)