新华社北京10月12日电 （记者温馨）就德国总理朔尔茨和欧盟官员日前发表的关于反对“脱钩”的表态，外交部发言人毛宁12日表示，中方积极评价欧方有关表态，愿同欧方共同推动双方各领域合作取得更大发展，为双方人民带来更多福祉。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，德国总理朔尔茨日前明确表示支持全球化，称“脱钩”是完全错误的道路，德国必须与包括中国在内的许多国家开展贸易；欧盟委员会负责经济事务的执行副主席东布罗夫斯基斯也认为，与中国“脱钩”不是欧盟企业的选项，欧中贸易关系需要更多的平衡和互惠，欧盟应继续以务实的态度与中国接触。中方对此有何评论？

“我们积极评价欧方有关表态。”毛宁说，中方也支持全球化，反对“脱钩”。在当前世界经济形势低迷背景下，坚持开放合作，增强经贸联系，不仅有利于中欧双方，也有利于世界经济复苏。

毛宁说，中国和欧盟互为重要的经贸合作伙伴，双方合作互利共赢。去年，中欧贸易额首次突破8000亿美元，双向投资规模累计超过了2700亿美元。今年1月至8月，中欧贸易总额为5752.2亿美元，同比增长8.8%；欧盟对华投资同比增长120%以上。中欧间的经贸投资合作为双方的发展提供了积极助力。

“中欧合作植根于坚实的民意基础、广泛的共同利益、相似的战略诉求，有着强大的韧性和潜力。”毛宁说，中方愿同欧方共同推动双方各领域合作取得更大发展，为双方人民带来更多福祉。

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