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推动古中关系实现新的发展（国际论坛）

卡洛斯·米格尔·佩雷拉
2022年10月13日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　古巴同中国虽然相距遥远，但友谊源远流长。早在175年前，第一批华人就到了古巴。在古巴争取独立的斗争中，许多华人作出了杰出贡献。1960年9月28日，古巴同中国正式建立外交关系。我们为当初作出这一决定而感到光荣，将之视为古巴独立自主外交政策的体现。

　　建交62年来，古巴同中国的关系不断深化，双方始终坚持平等相待、相互尊重、互利共赢。在建设自身特色的社会主义方面，古中两国相互借鉴。两国在政治上高度互信，在许多国际问题上的立场相同或相近。即使面临新冠肺炎疫情挑战，两国党、政府、立法机构以及其他各方面的交流与合作继续拓展，在双多边层面始终保持着密切协调与合作。

　　在涉及彼此核心利益的问题上，古中双方始终相互支持。古巴坚持一个中国原则，坚决反对任何企图损害中国国家主权和领土完整的行径。我们感谢中方坚定支持古巴人民捍卫国家主权、反对外来干涉和封锁的正义斗争。

　　当前，古中务实合作正实现全方位发展。中国是古巴主要贸易伙伴之一，为古巴经济社会发展发挥了积极作用。近年来，古中两国开展电子商务合作，让更多古巴优质产品进入了中国市场。

　　古中决定共建“一带一路”是两国务实合作的一座里程碑。2018年，两国签署共建“一带一路”谅解备忘录。2021年，双方签署共建“一带一路”合作规划。在共建“一带一路”框架下，我们希望加强同中国在旅游、可再生能源、数字通信、健康、生物技术等领域合作。我们也希望双方加强投资合作，欢迎中国加强对古巴基础设施等领域投资。

　　古中双方人文交流十分密切。在古巴，人们对中国语言文化越来越感兴趣。与此同时，中国也有很多西班牙语和萨尔萨舞的学习者。我们期待更多中国游客将古巴作为旅游目的地，亲身感受古巴美丽的自然风景以及充满魅力的文化、历史和传统。

　　长期以来，古巴共产党和中国共产党保持密切党际交往，交流社会主义建设经验，有力增进了两国政治互信。中国共产党团结带领中国人民取得巨大发展成就，对古巴等社会主义国家具有重要意义。中国全面消除绝对贫困，充分展现了中国共产党的领导力。中国共产党推进马克思主义中国化时代化，为丰富和发展马克思主义作出重要贡献。

　　即将召开的中国共产党第二十次全国代表大会是一次历史性盛会。古巴高度关注中共二十大，坚信这次大会将取得圆满成功，为中国发展擘画新的宏伟蓝图。面向未来，我们将进一步加强同中国共产党的党际交流，推动古中关系实现新的发展。

　　（作者为古巴驻华大使）


　　《 人民日报 》（ 2022年10月13日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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