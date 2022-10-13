本报北京10月12日电 （记者史一棋）党的二十大新闻中心12日组织来自80多个国家和地区的近300名境内外记者到北京展览馆参观“奋进新时代”主题成就展，向国内外新闻界介绍党的十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我国各领域发展取得的巨大成就。

展览紧扣“奋进新时代”这一主题，以党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央治国理政为主线，聚焦新时代10年党和国家事业的伟大成就、伟大变革，既展现事业发展的新局新貌，又揭示变革背后的力量和动能；既展现新时代中国共产党人的政治引领、思想指引，又反映广大人民群众团结一心、干事创业的良好风貌。展览设序厅、中央综合展区、地方展区、展望展区、室外展区和互动展区6个展区，面积超过3万平方米，运用图片、实物、模型等6000多项展览要素，角度丰富、内涵饱满。

中外记者在参观后纷纷表示，主题成就展充分展现了中国共产党十八大以来中国取得的历史性成就、发生的历史性变革，将作好中国共产党二十大新闻报道，向世界生动讲述中国发展的故事，讲述中国共产党执政的故事，展示真实、立体、全面的中国。

《 人民日报 》（ 2022年10月13日 03 版）

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