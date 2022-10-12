新华社联合国10月11日电 中国常驻联合国副代表耿爽11日说，中方高度重视联合国内部司法工作，支持通过推陈出新完善联合国内部司法系统管理机制。

耿爽在第77届联合国大会第六委员会关于“联合国内部司法”议题的发言中说，联合国内部司法系统对于加强联合国系统内部建设、保障员工合法权益具有重要意义。中方支持进一步探索和施行新举措，完善联合国内部司法系统的管理机制，提高司法效率，减少积压案件。

耿爽表示，联合国内部司法系统是保障所有联合国工作人员合法权益的重要机制，发挥着不可替代的作用。无论是非正式系统，还是正式系统，都要始终坚持法治原则，严格执行规章制度，着力化解分歧、解决矛盾，促进联合国系统内部的公平正义。中方支持联合国内部司法系统进一步加强法律服务方面的机制建设，确保联合国所有员工及时获得法律救济。

耿爽说，联大将于11月11日举行联合国上诉法庭和争议法庭法官选举。经联合国内部司法理事会推荐，来自中国的高晓力法官和孙祥壮法官将分别竞选上述两个法庭的法官。

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