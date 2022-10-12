新华社法兰克福10月11日电 专访：美激进加息给欧洲留下“疲软欧元”和“高额账单”——访德国基尔世界经济研究所专家格恩

新华社记者单玮怡

德国基尔世界经济研究所专家克劳斯-于尔根·格恩日前接受新华社记者采访时表示，美联储激进加息令欧元等货币承压，欧元区经济前景更加悲观，面临成本高企、产业转移的困境。

格恩表示，美联储与欧洲央行以大举加息方式对抗通胀，但抑制效果短期内难以显现，而美欧经济的衰退趋势越发明显。他预计，从今年第四季度至明年第一季度，美国消费和劳动力市场发展势头将明显减弱，经济衰退随之到来。这将对世界经济带来重大影响。

与此同时，格恩认为能源供应紧张和价格过高是欧元区经济走向衰退的主要原因，欧洲央行加息又收紧融资环境，也为经济前景蒙上一层阴霾。

格恩说，即便俄罗斯天然气继续向欧输送，且欧洲顺利找到替代能源，欧元区依然无法避免衰退。更为严重的是，能源危机使欧洲工业正在面临企业外迁或产业转移的窘境，而美国正是企业迁移主要目的地。

近日美国《华尔街日报》、德国《商报》等西方媒体报道称，欧洲工业在能源价格重压下不堪重负，美国借此机会凭借廉价能源和低税率吸引欧洲能源密集型产业向美转移。

格恩表示，美国相对廉价的天然气对欧洲能源密集型产业具有吸引力，导致企业考虑外迁或重新评估选址。同时，德国等欧洲工业大国技术工人短缺问题难解，也是影响企业投资决策的重要因素。

格恩说，美元是美联储激进加息中的受益者，美联储加息不仅吸引了欧洲资本流向美国，留下“不受欢迎的疲软欧元”，还通过以美元计价的原材料与中间产品给欧洲带来“高额账单”。

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