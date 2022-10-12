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外交部：中国不赞成脱钩断链，脱钩断链也无法阻挡中国的发展

2022年10月12日10:03 | 来源：北京日报客户端
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　　10月11日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。

　　有记者提问，一段时间以来，包括美国在内的一些西方国家鼓吹脱钩断链，外界也担忧中国科技发展会因此受到阻碍。请问中方对此有何评论？

图源：外交部

　　“我不知道你有没有注意到，前几天我在互联网上看到一段视频，很多网友关注和点赞，这段视频是从中国空间站沉浸式俯瞰地球。”毛宁说，这是中国科技创新的一个生动缩影，也是中国科技发展为人类进步作出贡献的一个例证。

　　毛宁表示，中国党和政府高度重视科技创新，将创新作为引领发展的第一动力，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。中国已经进入创新型国家行列，量子信息等新兴前沿科技成果不断涌现，人工智能等新产业新业态蓬勃发展。中国与世界各国开展的联合研究和科技合作也为提升全人类福祉、应对全球性挑战作出了重要贡献。

　　毛宁强调，科技创新是人类发展进步的成果，没有任何国家可以独享，更不应当利用科技优势打压遏制别国发展。脱钩断链是一把双刃剑，伤害别人的同时也会损害自己的利益。中国不赞成脱钩断链，脱钩断链也无法阻挡中国的发展。因为我们的发展始终是建立在自己力量的基点上，中国的科技进步不会因为任何限制打压被阻挡。

(责编：燕勐、高歌)

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