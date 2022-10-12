人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国新征程 世界新机遇 | 国际人士：中国取得的成就离不开中共领导

2022年10月12日09:58 | 来源：央视网
小字号

　　央视网消息：近日，国际人士在接受总台记者采访时表示，中国在过去十年取得了举世瞩目的发展成就，这些成就离不开中国共产党的领导。中国坚持多边主义对世界的稳定和发展具有积极意义。

　　匈牙利工人党主席 蒂尔默·久洛：毫不夸张地说，习近平总书记是当今世界最有影响力的人之一。中共十八大以来，中国取得了长足的发展，习近平总书记的领导在其中发挥了杰出的、决定性的作用。

　　蒂尔默的办公桌上放着三卷《习近平谈治国理政》，他说这是他了解中国的绝佳窗口。

　　匈牙利工人党主席 蒂尔默·久洛：从书中我们了解了中国特色社会主义，不是西方所宣称的资本主义，而是人民利益优先的社会体系。中国共产党总是把人民的利益放在心上，政策以人为本，发展经济并非为了自身利益，而是满足人民的需求。现在我们正等待第四卷，希望它能尽快在匈牙利发行。

　　葡萄牙议会前副议长、葡萄牙共产党中央委员会委员安东尼奥·费利佩表示，中国共产党带领中国人民脱贫致富，创造了历史。费利佩认为，习近平主席一向主张开放的外交政策，坚持多边主义，这不仅促进了中国的发展，对世界的稳定和发展也具有积极意义。

　　葡萄牙议会前副议长 葡萄牙共产党中央委员会委员 安东尼奥·费利佩：在中国共产党的领导下，特别是在最近十年，中国成为了世界上在脱贫方面取得最大成就的国家，数以百万计的中国人民摆脱贫困，我认为这在人类历史上是独特的。我认为，在习主席的领导下，中国坚持对外开放、坚持合作、坚持多边主义，为中国在世界上赢得声誉作出极大贡献。所以，我认为习主席不仅对中国，而且对世界都有积极的影响。

　　西班牙共产党主席 何塞·路易斯·森特利亚表示，中国在世界舞台上扮演着重要角色，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念令人向往。

　　西班牙共产党主席 何塞·路易斯·森特利亚：我们非常赞同习近平主席提出的构建人类命运共同体的理念，以此消除贫困、消除殖民主义，创建一个和平进步，并且与自然和谐相处的人类未来。

(责编：燕勐、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部