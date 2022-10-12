央视网消息：多国人士表示，过去10年，在中国共产党带领下中国经济社会发展取得了巨大成就，中国的繁荣发展也将对世界产生积极影响。

伊朗总统 莱希：中国政府治理有方，中国在政治、经济、科技等领域取得了让世界刮目相看的成就。预祝中国共产党第二十次全国代表大会取得圆满成功，期待这次会议为中国新征程谋划切实可行的方案，这也将为中国与各国友好关系发展指引新方向。

埃塞俄比亚前总统 穆拉图：中国共产党在带领中国发展过程中付出了巨大努力，也因此赢得了中国人民的信任。过去十年，中国共产党实现了其承诺的减贫目标，并带领中国迈入发展新阶段。

美中贸易全国委员会会长 克雷格·艾伦：中国作为规模这么大的经济体能迅速实现多领域发展很不容易，我每隔几年就会去中国，每次去都有全新的感受，新的建筑、新的道路，还有更加自信、有理想、有追求的年轻人。

多国人士表示，过去10年，中国不仅自身取得经济社会发展的历史性成就，也为全球治理提供了宝贵经验。

匈牙利前总理 迈杰希：过去十年，中国取得的巨大发展为全世界所认可，这是习近平主席带领中国取得的成就。我非常幸运与习主席有过面对面的交流，我印象最深的是他善于倾听他人的看法。在习主席的领导下，中国发生了翻天覆地的变化，还推动了世界的发展和进步 。

哥伦比亚前总统 桑佩尔：我曾多次访问中国，见证了中国的发展历程。中国共产党的坚强领导为中国向世界开放，与世界共同发展提供了坚实基础，中国正在树立国际合作的榜样，中国的发展经验值得我们拉丁美洲学习。

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