据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）10月7日报道，美国传染病专家安东尼·福奇警告说，美国今年冬天很可能将出现一种新的、更危险的新冠病毒新变种。福奇在南加州大学举办的活动上说：“美国很可能会出现另一种新变种，它会逃逸人体免疫力。”福奇敦促美国人不要放松警惕，因为冬季总是存在病例增加的风险，“我认为突然说‘我们完全摆脱了（大流行）’有点轻率。”

媒体报道显示，在出席底特律汽车展期间，美国总统拜登告诉CBS的《60分钟》节目主持人斯科特·佩利，美国新冠肺炎疫情大流行“已经结束”。但很快便被“实力打脸”，美国每天的确诊数字都在继续增加。据美国《国会山报》新闻网站报道，美国一些“长新冠”患者还聚集在白宫外，喊话政府“大流行并未结束”。路透社更是明确指出，拜登所宣布的结果仅是他个人的言论。

长期以来，新冠病毒不断变异，病毒传播力不断增强，但越来越多的人清晰地感受到了美国当局在疫情面前的“躺平”态度。对于美国政府疏于防疫的态度，美国威斯康星大学医院传染病项目医学主任珍妮娜·史密斯（Jeannina Smith）博士就曾强调：“这对公共卫生的损害是深远的，甚至可能是永久性的。”

新冠病毒影响几何？我们来看一下。美国公共卫生专家撰写的报告就曾显示，由于新冠疫情影响，美国人均预期寿命过去两年连续下降。诸如新冠患者激增、医院爆满、其他病症患者无法及时就医等状况，也正在让美国的医疗系统面临风险。这般放任自流的“躺平”模式，实在是不可取。

不仅如此，新冠疫情还严重拖累了美国经济表现。据美国福克斯新闻报道，一项最新民意调查结果显示，通胀持续飙升导致生活负担加重，部分美国民众打算推迟退休年龄。为何会如此？原因也有很多。比如，就连打疫苗、戴口罩这样基本防疫措施，美国两党都争吵个不停。以此为缩影，人们都能够看得出来，美国防疫失败原因的主要原因或许不是技术或经验问题，而是美国的防疫意愿极低。

新冠病毒传播力越来越强，如此严峻时刻，美国政客和美国政府却一次次歪曲事实和真相，令人遗憾不已。将政治利益凌驾于疫情防控之上，无视科学防疫原则，也已经让美国民众付出了死亡超百万例的惨痛代价。当前，在英国、法国和意大利等许多欧洲国家，新冠感染人数也都在持续增加。不妨扪心自问，“躺平”还要到何时？（贾庄）

(责编：燕勐、高歌)