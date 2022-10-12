在刚刚过去的周末，美国包括芝加哥、费城、纽约在内的多个城市发生数起枪击事件，其中多起涉未成年人。

据美国媒体报道，美国芝加哥市上周末有2人因枪支暴力死亡，至少26人受伤。当地警方公布的信息显示，从9日半夜11时至10日凌晨2时45分，不到4小时的时间里，就有9人因枪支暴力受伤。芝加哥市中心警区公布的数据显示，该区域今年发生的谋杀案比去年增加了一倍还多。此外，美国费城上周末至少有3人因枪支暴力死亡，另有8人受伤。

在美国上周末发生的数起枪击事件中，有多起涉及未成年人。8日晚，哈蒙德市发生一起枪击事件，导致一名16岁青少年死亡。目前，当地警方正在以涉嫌谋杀罪通缉一名17岁青少年。

9日，迪凯特市一名14岁少年遭枪击致死。事发时，他正试图持枪抢劫另一名14岁少年，被抢劫者出于自卫，开枪将其击中。同一天，美国纽约市发生一起枪击事件，导致2名17岁的青少年受伤。事发时，他们正和朋友走在街上，突然，一辆路过的车辆中有人向他们开枪，导致二人受伤。目前，两名青少年仍在医院接受治疗。警方尚未公布枪手的身份信息。

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