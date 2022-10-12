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【红星何以照耀中国】所罗门群岛驻华大使傅桂：中国是伟大的朋友

2022年10月12日09:41 | 来源：海外网
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　　中共十八大以来，9个国家先后同中国建交、复交，所罗门群岛就是其中之一。2019年9月21日，中国和所罗门群岛建立外交关系。所罗门群岛首任驻华大使约翰·莫法特·傅桂（John Moffat Fugui）参与了中所建交相关工作。近日接受海外网采访时，傅桂积极评价两国关系发展，高度赞扬“中国是伟大的朋友”。

　　傅桂回顾说，历史上所罗门群岛和一些西方国家有40余年交往史，但这并没有为所罗门群岛的发展带来多大益处。与中国建交短短3年，却给所罗门群岛带来了巨大变化。“就像你坐上了高速列车，突然间你不仅在冲浪，同时还感觉飞了起来。我国人民，每天、不是一次，而是每天都在谈论自从与中国建交后带来的变化。”傅桂举例说，中国援建项目助力所罗门群岛筹办2023年太平洋运动会，“这在所罗门群岛历史上是前所未有的”。

所罗门群岛驻华大使傅桂近照（陆宁远 摄）

　　傅桂表示，即将召开的中共二十大不仅对中国意义重大，也会对中国与太平洋岛国关系产生影响。中国共产党治国理政经验值得学习借鉴，为此他在认真阅读《习近平谈治国理政》。他说，有这样的思想为指引，取得任何成就都理所应当。“我们要像中国那样有智慧，学习中国经验。”他说。

　　傅桂看好中国发展，也对中所合作前景充满信心。他表示，与中国建交不仅意味着与中国政府开展合作，所罗门群岛将与中国国有企业、民营企业和个人建立广泛联系。他希望推动金枪鱼、木材等更多所罗门群岛特产进入中国市场，并与中国深化旅游业合作。“我们现在与中国的合作很有前景，我们正在寻求促进经济发展的可能性。”傅桂说。

　　监制/姚小敏

　　统筹/王丕屹

　　策划/牛宁

　　审校/毛莉

　　文案/吴正丹

　　后期/陆宁远

(责编：燕勐、高歌)

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