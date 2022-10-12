随着美国中期选举临近，美国两党近身肉搏、刺刀见红，党争大戏轮番上演。

今年6月以来，围绕2021年国会山骚乱事件，美国召开了一场又一场听证会，两党非但没有达成共识，反而继续大打“口水仗”。这边拉锯战还没分出胜负，那边又上演起了剧情更离奇的“搜家大戏”。

美国前总统特朗普被联邦调查局突袭“搜家”调查事件持续发酵，两党及双方支持者闹了个你死我活，还发生了针对联邦调查局的暴力事件，美国社交网络上频频出现“内战”一词。

两党恶斗日趋白热化，外来移民毫不意外成了被殃及的池鱼。用《华盛顿时报》的话说，“可能再没有比移民问题更深入人心的‘红蓝分歧’了”。连日来，两党围绕移民问题搞出的一出出闹剧霸屏美媒。共和党籍的得克萨斯州长将拉美移民直接送到副总统哈里斯的“家门口”，同样是共和党籍的佛罗里达州州长包机将一批难移民“转送”到波士顿附近的富人区。而面对被“快递”到家门口的难移民，整天将“拥抱移民”挂在嘴边的民主党却避之不及，嘴上不忘大骂共和党搞“人口贩运”。

然而，政治作秀无法真正解决问题。2022财年，美国执法部门在美墨边境逮捕非法移民已达到创纪录的200万人。不止移民问题，枪支暴力、堕胎权……面对重重难题，只有争吵，不见解决，越来越多美国人对这套失灵的“美式民主”失去信心。

美国昆尼皮亚克大学最近的一项民调显示，69%的民主党人和69%的共和党人都认为，民主“面临崩溃的危险”。虽然双方对威胁的性质有着截然不同的看法，但都对美式民主感到悲观。两党间这点罕见的共识，真是对美式民主绝妙的讽刺。

文案/何所思

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(责编：燕勐、高歌)