一段时间以来，包括美国在内的一些西方国家鼓吹“脱钩断链”，外界担忧中国科技发展会因此受到阻碍。请问中方对此有何评论？

中国外交部发言人毛宁在今天（11日）的例行记者会上表示，前几天我在互联网和社交平台上，看到一段从中国空间站沉浸式俯瞰地球的视频。这是中国科技创新的生动缩影，也是中国科技发展推动人类进步的又一例证。

毛宁说，中国党和政府高度重视科技创新，将创新作为引领发展的第一动力，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。中国已经进入创新型国家行列，量子信息等新兴前沿科技成果不断涌现，人工智能等新产业新业态蓬勃发展。中国与世界各国开展的联合研究与科技合作为提升全人类福祉、应对全球性挑战作出了重要贡献。

毛宁说，我想强调的是，科技创新是人类发展进步的成果，没有任何国家可以独享，更不应该利用科技优势打压遏制别国发展。“脱钩断链”是把双刃剑，伤害别人的同时也会损害自身利益。中国不赞成“脱钩断链”，“脱钩断链”也无法阻挡中国发展。因为我们的发展始终放在自己力量的基点上，中国的科技进步不会因为任何限制打压被阻挡。（总台央视记者 申杨 孔禄渊）

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