近日，国际人士在接受总台记者采访时表示，中国在过去十年取得了举世瞩目的发展成就，这些成就离不开中国共产党的领导。中国坚持多边主义对世界的稳定和发展具有积极意义。

匈牙利工人党主席 蒂尔默·久洛：毫不夸张地说，习近平总书记是当今世界最有影响力的人之一。中共十八大以来中国取得了长足的发展，习近平总书记的领导在其中发挥了杰出的、决定性的作用。

蒂尔默的办公桌上放着三卷《习近平谈治国理政》，他说这是他了解中国的绝佳窗口。

匈牙利工人党主席 蒂尔默·久洛：从书中我们了解了中国特色社会主义不是西方所宣称的资本主义，而是人民利益优先的社会体系。中国共产党总是把人们的利益放在心上，以人为本，发展经济并非为了自身利益，而是满足人们的需求。现在我们正等待第四卷，希望它能尽快在匈牙利发行。

葡萄牙议会前副议长、葡萄牙共产党中央委员会委员安东尼奥·费利佩表示，中国共产党带领中国人民脱贫致富，创造了历史。费利佩认为，习近平主席一向主张开放的外交政策，坚持多边主义，这不仅促进了中国的发展，对世界的稳定和发展也具有积极意义。

葡萄牙议会前副议长、葡萄牙共产党中央委员会委员 安东尼奥·费利佩：在中国共产党的领导下，特别是在最近十年，中国成为世界上在脱贫方面取得最大成就的国家。数以百万计的中国人民摆脱贫困，我认为这在人类历史上是独特的。我认为在习近平主席的领导下，中国坚持对外开放，坚持合作，坚持多边主义，为中国在世界上赢得声誉作出极大贡献。所以我认为习近平主席不仅对中国，而且对世界都有积极的影响。

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚表示，中国在世界舞台上扮演着重要角色，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念令人向往。

西班牙共产党主席 何塞·路易斯·森特利亚：我们非常赞同习近平主席提出的构建人类命运共同体的理念，以此消除贫困，消除殖民主义，创建一个和平进步，并且与自然和谐相处的人类未来。

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