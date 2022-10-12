参考消息网10月10日报道据美国《华尔街日报》网站10月8日报道，一些经济学家担心，继去年因等待太久才撤回对繁荣经济的支持而变得举步维艰后，美联储可能会过度加息以抗击高通胀，从而再次犯下大错。

报道说，在过去的三次会议上，美联储每次都将利率上调了0.75个百分点，使得联邦基金基准利率在上个月达到3%至3.25%区间——这是自上世纪80年代以来最快的加息步伐。官员们表示，他们可能会在11月1日至2日的会议上第四次加息0.75个百分点，并在明年年初将利率上调至4.5%以上。

一些分析人士担心，美联储会将利率提高到不必要的水平，从而有可能引发不必要的深度衰退。

曾为乔治·W·布什总统担任顾问的哈佛大学经济学家格雷格·曼丘说：“他们采取了大量紧缩措施。经济衰退对很多人来说是痛苦的。我认为鲍威尔是对的，有些痛苦可能是不可避免的……但你不会希望引发不必要的痛苦。”

报道介绍，自1994年以来直到今年6月之前，美联储从不曾加息0.75个百分点，即75个基点。相反，官员们通常更愿意小幅加息0.25个百分点，以便有更多时间观察对经济的影响。

曼丘说：“我会慢慢松开刹车。这意味着可能在某次特定的会议上，如果他们要讨论是加息50个基点还是75个基点，会选择50而不是75。”

美联储前副主席唐纳德·科恩也认为，美联储官员是时候放缓加息步伐了。

一些批评美联储的人士认为，当前通胀飙升是全球混乱而不是美国劳动力市场过热的结果。他们指出，有迹象表明，包括大宗商品、货运和房地产在内的一系列商品和服务的价格已经开始下跌。

报道指出，由于住宅租金在过去一年大幅上涨，住房成本近几个月来对通胀起到了明显的推动作用。但随着30年期抵押贷款利率接近7%，达到16年来的最高水平——这是美联储加息的直接结果——住房需求正在急剧下降。今年夏天，美国更多地方的房价开始下跌，而据高盛公司的经济学家预计，到明年年底，全国房价将下跌5%至10%。公寓租金涨速也开始放缓。

曼丘说：“房地产市场看起来不太好，而这最终会蔓延到经济的其他领域。”

报道称，传统上，美联储会根据对通胀的预测来制定政策。但花旗银行集团首席全球经济学家内森·希茨说，官员们现在更多的是在对最新通胀数据作出反应，“因为他们对自己预测通胀的能力完全没有信心”。希茨说他担心美联储会过度加息，但承认服务业的通胀“相当令人担忧”。

希茨说，等待看到通胀下降的证据才放缓加息，意味着货币政策可能会“受制于你非常有信心在未来几个月会出现反转的事情”。

美联储官员们已表明他们宁愿过度加息，也不想重蹈上世纪70年代初的覆辙。当时，消费者和企业开始预期会出现高通胀，导致物价持续上涨。美联储最终将利率提高到足以引发上世纪80年代初的严重衰退的水平，以压低物价并打破人们的心理预期。

毕马威会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克说，美联储官员花了相当多的时间研究上世纪70年代，“并将避免再犯那些错误，但这为一大堆新的错误打开了大门”。

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