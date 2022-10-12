新华社北京10月11日电 联合国教科文组织2022年女童和妇女教育奖颁奖仪式10月11日在法国巴黎举行。国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛向颁奖仪式致贺词。

彭丽媛对颁奖仪式的举行表示诚挚祝贺，向来自柬埔寨和坦桑尼亚的获奖机构致以美好祝愿。

彭丽媛表示，女童和妇女教育不仅关乎女性自身发展，更是促进人类社会可持续发展的重要方面。不久前召开的联合国教育变革峰会特别强调教育对促进性别平等的重要作用，呼吁通过教育变革为女性赋能。中国始终高度重视女童和妇女教育事业，女性参与经济社会发展能力和贡献不断提升。

彭丽媛强调，作为联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使，我愿同大家一道，用爱心汇聚力量，用坚守传递信心，共同推动女童和妇女教育朝着更加公平、包容、有质量的方向发展，为推动全球可持续发展、构建人类命运共同体作出贡献。

中国同联合国教科文组织合作设立的女童和妇女教育奖是该组织在促进女童和妇女教育领域的唯一奖项，在宣传推广教育性别平等理念及优秀实践经验、落实性别平等全球优先事项方面发挥重要作用，得到国际社会广泛关注和高度评价。

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