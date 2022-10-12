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中方支持联合国同非盟提升合作水平

2022年10月12日09:10 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月11日电 中国常驻联合国副代表戴兵11日说，中方欢迎和支持联合国同非盟进一步提升合作水平，更好促进非洲和平发展。

　　戴兵在“联合国同非盟合作”安理会公开会上发言表示，中方支持联合国和非盟在维护非洲和平安全、提升非洲能力建设、促进非洲可持续发展和推动国际治理改革方面加大合作力度。

　　戴兵说，非洲传统热点问题升温，恐怖活动、武器贩运、海上安全、公共卫生等挑战增多，需要联合国、非盟和地区国家携手应对。联合国维和行动要把资源和力量投入到当事国需要、当地民众期待的领域。中方支持更多非洲人担任非洲热点问题秘书长特别代表，安理会也要支持非洲成员更多担任非洲问题执笔国。

　　戴兵表示，安理会今年8月举行非洲能力建设公开辩论会并发表主席声明，安理会成员和国际社会要共同落实好会议成果，为非洲能力建设提供更多实实在在的帮助。联合国和非盟应继续把能力建设作为合作支柱，支持非盟加强冲突预警、预防、调解和预防性外交等方面能力。联合国相关机构、维和行动特派团、驻地协调员要根据各自授权支持非洲能力建设，争取形成合力。

　　戴兵说，本届联大高级别周期间，中方同非洲国家等共同举办“全球发展倡议之友小组”部长级会议，宣布中方七项务实举措。中方愿同非洲国家一道推动相关举措尽快开花结果，为非洲国家可持续发展创造更多资源和条件。

　　戴兵表示，联合国应采取系统性措施，提升非洲在国际治理体系中的发言权，在规则制定、资源分配等方面进一步反映非洲的需求和利益。国际社会尤其是发达国家和国际金融机构，应在发展援助、技术转让等方面履行应尽责任，不能因为其他问题而减少对非洲的关注和投入。各国对非合作要坚持开放包容、互利共赢，不能干涉非洲国家内政，更不能逼迫非洲国家选边站队。

　　戴兵说，无论国际形势如何变化，中国将永远同非洲国家站在一起，同联合国站在一起，为实现非洲持久和平与共同发展贡献更多力量。

(责编：贾文婷、高歌)

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