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肯中经贸协会向肯尼亚姆赛多北京学校捐赠物资

2022年10月12日09:02 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕10月11日电（记者黎华玲）由在肯中资企业组成的肯尼亚中国经济贸易协会（肯中经贸协会）向肯尼亚姆赛多北京学校捐赠物资仪式11日在内罗毕举行。除粮油等物资外，肯中经贸协会还捐赠了资金用于维修校舍。

　　中国驻肯尼亚大使周平剑在物资捐赠现场表示，中肯两国交往可追溯至600多年前。“中肯友好世代相传，希望学校的孩子们好好学习，不负众望。”

　　姆赛多北京学校校长本尼迪克特说，在新冠疫情期间学校最困难的时候，中方多次伸出援手，让学生们能够安心学习。他对中方提供的帮助表示感谢。

　　“我的兄弟姐妹都在这里读书，家里不用为我们的学习和生活担忧，我梦想着有一天能去北京读大学。”在姆赛多北京学校读初中的米歇尔说。

　　肯中经贸协会会长李长贵说，协会将组织会员企业定期走访姆赛多北京学校，了解师生所需，助力学生们顺利完成学业。

　　姆赛多北京学校位于肯尼亚首都内罗毕马萨雷贫民窟，于2007年由中国驻肯尼亚大使馆捐助建设。2012年，肯中经贸协会组织会员企业筹集捐款，进行了学校二期扩建工程。扩建后，学校在读人数从200多人增加到554人，涵盖学前班、小学及中学。

(责编：贾文婷、高歌)

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