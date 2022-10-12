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沙特驻华大使赞中国十年发展成就：对世界经济增长作出卓越贡献

2022年10月12日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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沙特驻华大使哈勒比接受人民网采访。人民网 俄布摄

人民网北京10月12日电 （曾书柔、法伊萨）沙特阿拉伯王国驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比近日接受人民网采访时表示，过去十年，中国人民在政府领导下，取得了举世瞩目的成就，并祝愿即将召开的中国共产党第二十次全国代表大会顺利举行。

哈勒比指出，过去十年也是沙中两国合作进入快车道的十年，特别是2016年习近平主席访问沙特，沙中建立全面战略伙伴关系，并决定成立两国高级别联合委员会，为双方各领域合作发展夯实了基础。在两国领导人极富远见的共同引领下，沙特“2030愿景”与中国“一带一路”倡议深入对接，在经贸、工业、投资、能源、科技等多领域密切协作、务实发展，为两国人民带来实实在在的繁荣与福祉。

哈勒比今年8月抵华履新后，积极在新疆、广东等多地考察。作为多年深耕经贸合作领域的官员，他高度评价中国在过去十年间所取得的非凡成就。他说，自2010年成为世界第二大经济体、2012年成为世界第一大贸易国后，近十年来，中国经济保持高速发展，对世界经济增长作出了卓越贡献。

哈勒比表示，中国是沙特第一大贸易伙伴和重要投资方。政治上的战略互信有利于经济互利合作。2022年上半年，双边贸易继续保持高位增长，并辐射到其他领域合作，“这为两国经济持续向好和稳定发展提供良好基础和机遇。”

(责编：刘叶婷、杨牧)

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