人民网曼谷10月11日电 （记者孙广勇）10月10日，由中国电建集团投资建设的缅甸皎漂燃气联合循环电站首台燃机点火发电仪式举行，这标志着该项目正式进入投产发电倒计时。缅甸能源部副部长昂泽雅，中国驻缅甸大使陈海，企业相关负责人及合作方代表出席仪式。

昂泽雅在讲话中指出，皎漂项目的投资建设对缓解区域用电紧张、提振当地经济、促进就业具有十分重要的意义。项目开工建设以来，积极履行社会责任，广泛开展捐资助学、抗疫救灾等公益活动，赢得社会各界的广泛赞誉。他希望中国电建继续发挥“投建营”一体化全产业链优势，进一步推进缅中在可再生能源领域的广泛合作。

陈海对皎漂燃气电站首台燃机的正式点火投产表示祝贺。他指出，皎漂项目的投资开发和建设实施，得到了中缅两国政府的高度关注，给中缅双方带来了实实在在的利益。项目建设过程中，相关各方共同抗击疫情、互帮互助，攻坚克难，为若开邦各项事业发展作出突出贡献，有力推进两国“一带一路”及中缅经济走廊合作的走深走实，为传承中缅胞波友谊、构建中缅命运共同体增光添彩。

缅甸皎漂燃气电站项目位于缅甸西部若开邦皎漂经济特区，项目装机135兆瓦，建成后年上网电量约10亿千瓦时，可为缅甸主电网提供稳定可靠的电能，将大大缓解若开地区能源紧张问题，为皎漂经济特区的发展奠定坚实的电力供应基础。

电建海投公司董事长盛玉明表示，缅甸是“一带一路”倡议的重要支点，也是中国电建深耕多年的重点市场。皎漂项目是关系当地民生及影响工业发展的重要基础设施项目，发挥着显著的标杆效应。中国电建将发挥好“投建营”一体化全产业链优势，投资好、建设好、运营好皎漂项目，使之成为中缅双方在电力领域合作的示范项目。

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