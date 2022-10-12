本报记者 王 莉

联合国人权理事会第五十一届会议期间，中国人权研究会、中国人权发展基金会、中国民间组织国际交流促进会、中国联合国协会等机构主办了多场云上边会，中外相关社会组织负责人和专家学者围绕“青藏高原生态保护立法与高质量发展”“国际人权政治化的风险与问题”“高质量发展与新疆人权事业成就”“保障少数民族发展权 促进各民族共同繁荣发展”“残障人士的权利保护”等主题，通过线上线下进行深入交流。

与会嘉宾认为，中国坚持以人民为中心的人权发展道路，将生存权和发展权作为首要的基本人权，在人权保障方面取得了举世瞩目的伟大成就。与此同时，中国力所能及地帮助世界各国特别是广大发展中国家提高生存权、发展权、健康权等基本人权保障水平，以实际行动为世界人权事业进步贡献力量。

“中国在保护少数民族权益方面作出了巨大努力”

多场边会上，中国在少数民族权利保障等方面取得的成就受到与会嘉宾的充分肯定。

浙江师范大学尼日利亚留学生叶苏雅和莫桑比克留学生欧静雅日前实地参访中国新疆，她们对当地各族群众团结和睦以及政府大力保护、传承当地非物质文化遗产印象深刻，认为新疆“是一个充满活力的地方”。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方大学高级讲师哈桑诺娃·菲茹扎·米尔萨别科弗娜结合亲身经历，讲述了中国各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的幸福生活故事。

亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·艾哈迈德·拉迈以新疆人权事业发展为例，介绍了中国在保障人民生存权、发展权方面所作的不懈努力。

泰国前副总理蓬贴·贴甘乍纳表示，中国通过民族区域自治制度保障少数民族语言和文化的权利，并不断加大对少数民族地区发展的支持力度。

埃及科技大学语言与翻译学院院长侯赛因·伊卜拉欣说，中国是一个坚持民族平等、注重少数民族发展和民族团结的国家，中国改善少数民族地区民生，为维护本国和世界和谐稳定作出了贡献。

“中国在保护少数民族权益方面作出了巨大努力，与联合国宪章的宗旨是一致的。”巴基斯坦学者马兹哈尔·阿拉姆说。

西北政法大学副校长王健表示，新疆人权事业不是发展不发展的问题，而是如何更高质量、更高水平发展的问题。伴随中国式现代化道路的成功实践，包括新疆人权事业在内的中国人权事业必将取得更加辉煌的业绩。

“体现出中国对环境权利的高度重视”

在多场边会上，中外嘉宾围绕环境、发展与人权等议题进行了热烈讨论，为实现可持续发展、构建地球生命共同体贡献了新思路。

民族地区生态环境国家民委重点实验室教授龙春林、郭泺、林伟立结合实地调研，介绍了青藏高原地区民族传统生活方式与生态文明建设的情况，讲述了当地普通民众享受生态红利的故事。他们表示，尊重自然、保护环境是青藏高原可持续发展的必由之路，极大提升了各族群众的获得感、幸福感、安全感。

美国蒙大拿州立大学健康与人类发展系副教授塞莱娜·阿迈德表示，青藏高原是全球生物多样性最丰富的地区之一，良好的生态环境及文化资源已成为了解青藏高原、保护和促进人类与地球协调发展的关键环节。

武汉大学环境法研究所所长秦天宝认为，当前青藏高原生态保护立法在立法模式、法律原则、管理体制、主要内容、司法保护、法律衔接等方面贯彻了整体系统观，为青藏高原保护和实现公民环境权益提供了充分的法律保障，有利于加强制度设计的系统性与协调性。

“中国在第四期《国家人权行动计划》中将环境权作为一项独立的人权，这体现出中国对环境权利的高度重视。”南开大学人权研究中心主任常健表示，近年来，中国积极应对气候变化，加强环境权保障，各项工作取得了长足进展。

南京大学法学院教授吴卫星表示，中国近10年来大力推进生态文明建设，加大对环境健康和程序性环境权利的重视，公民享有的环境人权得到了更好保障。此外，中国也正在积极推进生态环境立法领域法典编纂研究论证工作，这将为公民环境权利的实现提供更加坚实的法治保障。

印度尼赫鲁大学教授阿米塔·辛格认为，权衡发达国家和发展中国家利益是应对气候变化谈判的重要课题，生存权是最重要的人权。

挪威奥斯陆大学教授安娜·玛丽亚·隆贝格表示，在应对气候变化的过程中应注重保护少数群体的权益。

与会嘉宾还围绕残障人士的权利保护等展开讨论。日本贸易振兴机构亚洲经济研究所高级研究员小林昌之认为，中国积极为残障人士提供法律援助，使他们能够及时得到司法保障。

“中国在经济领域取得巨大成就，启发了很多发展中国家”

与会嘉宾认为，人类命运共同体理念内涵丰富，体现了中国为完善全球人权治理体系所贡献的中国智慧和中国方案。各国应当秉承人类命运共同体理念，尊重世界文明多样性，平等参与全球人权治理。

中国外文局中东欧与中南亚传播中心俄罗斯籍专家亚历山大·库比什金表示，中国对人权的理解基于对保护人类生命、健康和尊严的社会共同追求。

印度新综合公立大学助理教授赛卡特·巴塔查里亚说：“中国在经济领域取得巨大成就，启发了很多发展中国家。只有实现好发展权，每个人的个人权利才能够得到保障。”

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格—乌伊表示，中国顺利完成脱贫目标，反映出中国在人权事业上取得的重大进展。

柬埔寨人权委员会委员兼发言人卡塔·奥恩表示，一些国家以人权为幌子干涉别国内政，一味要求他国遵循自己的政治路线，这背离了《世界人权宣言》制定时国际社会的初衷。

国际进步组织主席、奥地利因斯布鲁克大学哲学名誉教授汉斯·科勒说，在全球人权议程中，强权政治逻辑严重破坏了全球秩序，必须寻求全球正义实现国际社会的稳定与和平。

日本山口大学教授石龙潭表示，谁都没有资格成为人权判官和教师爷，一些国家以人权问题作为干涉别国内政的工具和借口，这本身就是对人权的侵害，也不利于人类命运共同体的构建。

英国伦敦国王学院数字文化研究中心主任保罗·杰尔包多表示，尊重文明多样性是文明和谐共生的重要前提，各国应尊重不同文明的独特性和自主性，摒弃“文明优越论”，开展不同文明间的平等对话，实现真正的开放包容。

“我们生活在一个多元化的世界，但我们不应该因为差异性和多元性而被割裂。”爱尔兰国立科克大学应用社会研究学院讲师费利姆·赫德梅尔说，各国应当加强沟通，拥抱合作，实现包容发展。

美国华盛顿和平与发展研究所主任克利福德·克雷柯夫表示，当前，世界动荡和变革的趋势持续演进，寻求合作而非对抗，是国际社会的共同愿望；深化民间交往和人文交流，方能夯实世界和平与发展的基础。

《 人民日报 》（ 2022年10月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)