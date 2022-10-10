比亚迪纯电动汽车ATTO 3在泰国曼谷发布。人民网记者 赵益普摄

人民网曼谷10月10日电 （记者赵益普）10日下午，比亚迪在泰国曼谷举行新车上市发布会，面向泰国市场发布ATTO 3电动汽车。该电动汽车是比亚迪乘用车出海的首款车型，也是比亚迪投放泰国市场的首款纯电动乘用车。

泰国消费税厅厅长尼蒂塔帕巴在发布会现场同比亚迪汽车泰国有限公司总经理柯育滨签署谅解备忘录。尼蒂塔帕巴表示，泰国政府支持电动汽车产业发展，根据政府的扶持措施，每辆电动汽车将最高获得15万泰铢（约合人民币2.83万元）的补贴。

比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示，泰国是东盟最大的汽车市场和东南亚汽车制造中心，拥有强大的汽车工业底蕴和一流的汽车制造能力。近年来，泰国政府大力发展新能源汽车，这同比亚迪的“绿色梦想”不谋而合。

比亚迪汽车泰国总代理公司Rever首席执行官帕塔翁·蓬帕表示，比亚迪的ATTO 3在泰国上市，将给予泰国电动汽车产业以信心，为泰国经济发展注入新动能，同时促进新能源汽车在泰国的普及，让泰国民众理解、接受新能源汽车。

今年8月，比亚迪正式进入泰国乘用车市场。据了解，比亚迪将于2022年内在泰国开设超过32家门店，泰国民众自11月1日起便可去门店试驾、购买ATTO 3电动汽车。

(责编：崔越、吴成良)