图为座谈会与会者发言场景。人民网记者 毕梦瀛摄

人民网里约热内卢10月9日电 （记者吴杰、毕梦瀛）10月9日，纪念“九二共识”30周年暨巴西中国和平统一促进会成立20周年座谈会在里约热内卢举行。中国驻里约热内卢总领事田敏、中国巴西和平统一促进会会长王俊晓、巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯及里约主要侨团负责人、留学生代表、台胞代表等出席。

30年前，经两岸双方分别授权，海协会与海基会经过反复协商沟通、函电往来，达成了各自以口头方式表述“海峡两岸均坚持一个中国原则”的共识，即“九二共识”。“九二共识”的核心要义是“海峡两岸同属一个中国，共同努力谋求祖国统一”，体现了两岸同属一个中国的历史事实和法理基础，回答了两岸关系根本性质问题，攸关台海地区和平稳定和两岸同胞利益福祉。

“天苍苍，海茫茫，山之上，有国殇。”田敏指出，两岸迄今尚未完全统一是历史遗留给中华民族的创伤。谋求国家统一，抚平历史创伤，是全体中华儿女的共同愿望。推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程，是中国共产党解决台湾问题的基本主张。我们纪念“九二共识”30周年，是为了回顾和阐释“九二共识”的历史经纬和重大意义，巩固两岸关系和平发展的思想基础，在新时代党解决台湾问题的总体方略指引下，团结两岸同胞为推进祖国和平统一而共同奋斗。

田敏表示，任何势力的阻挠破坏，都无法改变祖国统一的历史大势。我们将坚决贯彻落实新时代中国共产党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决粉碎“台独”分裂和外来干涉图谋，扎实推动两岸关系和平发展、融合发展，坚定推进祖国统一进程，团结广大台湾同胞共创祖国统一、民族复兴的光荣伟业。

王俊晓表示，30年来，作为海外侨胞，我们切身感受到，坚持“九二共识”为海峡两岸带来了和平与发展，也给台湾民众带来了“和平红利”。同时，我们也目睹了否定“九二共识”使两岸关系出现紧张和严峻的局面。因此，我们强烈呼吁并正告民进党当局，尊重历史，认清形势，丢掉幻想，顺应民心，接受“九二共识”，遵守一中原则，尽快重回两岸和谈的正确道路上来。

王俊晓说，祖国的统一始终牵动着海外侨胞的心。在杨吉、雷滨、杨献翠、尹楚平等历任会长的带领下，巴西和统会紧密依靠中国驻里约总领馆和全体理监事，团结各兄弟侨团，凝聚同胞力量，持续宣讲国家的统一政策，开展形式多样的促进祖国统一活动，在台湾当局和国际反华势力制造台海危机的非常时刻，及时发声，坚定维护国家主权和领土完整，成为海外促进国家统一的一支重要力量。

林斯表示，中国大陆与台湾的最终统一是中国社会上下特别关注的话题。中国的和平统一是合法的历史进程，是实现中华民族伟大复兴的必要条件，中国的统一，对创造更美好的世界至关重要。

巴西中国和统会荣誉会长尹楚平、巴西里约华人联谊会会长徐宗彬、巴西华人文化交流协会主席上官建峰、里约中国和平统一促进会会长林非凡、巴西中国浙江商会会长郑侠茂、巴西里约广东同乡会代会长聂国基、留学生代表张帅、旅巴台胞代表陈碧云等在发言中纷纷表示，“挟洋谋独”没有出路，“以台制华”注定徒劳。实现祖国完全统一，是包括台湾同胞在内的海内外中华儿女的共同心愿。我们旅居海外，要继续发扬优良传统，广泛凝聚中华民族的智慧和力量，为实现中华民族伟大复兴而共同奋斗。

会议由巴西中国和统会秘书长林海平主持，执行会长张小春及理监事出席。

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