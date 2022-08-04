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2022“一带一路”媒体合作论坛调研行采访团在延安宝鸡商洛采访

2022年08月04日16:14 |
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今天，2022“一带一路”媒体合作论坛调研行采访团继续在我省各地实地采访，陕西的绿水青山、非遗文化、汽车制造等吸引了中外记者们的关注。

今天上午，在吴起胜利山纪念园，20名中外记者现场聆听了红军长征胜利到达吴起的故事。随后，采访团一行对吴起县退耕还林工作成果进行调研采访。作为全国退耕还林“第一县”，近年来吴起县持续加大生态保护力度，林草覆盖率达到72.9% ，全县实现了从“浅绿 ”到“深绿 ”的蜕变。

安塞是黄土高原文化保存最好、民间艺术最集中、最具代表性的区域之一。在安塞文化艺术馆，记者们实地体验安塞剪纸，感受这里丰富的非遗传统文化魅力。

今天，采访团还来到吉利汽车宝鸡制造基地，详细了解企业先进的生产工艺和生产流程。宝鸡吉利是吉利集团响应“一带一路”倡议的重要布局之一，具备年产10万台整车生产能力。

8月初的柞水牛背梁国家级自然保护区，层峦叠嶂，山清水秀。近年来，当地坚持走生态优先、绿色发展之路；坚决当好秦岭生态卫士，让秦岭的美景永驻、青山常在、绿水长流。怡人的自然风光，也让走进牛背梁国家森林公园羚牛谷的中外记者们赞不绝口。

【记者】李初晗,黄璞,李涛,牛冬冬

来源：起点新闻客户端（陕西新闻联播）

(责编：贾文婷、崔越)

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