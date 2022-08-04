李欣泽

8月3日，2022一带一路媒体合作论坛采访调研行中线采访团在汉中淅淅沥沥的小雨中出发，赶往宝鸡。

采访团第一站抵达了吉利汽车宝鸡制造基地。生产车间内，机器人挥舞着“铁臂”，有条不紊地抓件上线、定位焊接；工人们在一条条流水作业线上忙碌着。

据了解，这里是吉利汽车14个整车制造基地之一，目前具备单班年产10万台整车生产能力，每日单班最高生产能力达480台。全国各地行驶的吉利博越汽车都从这里诞生。

随后，采访团来到秦川机床工具集团股份公司（以下简称秦川集团）。秦川集团总裁李强的讲解使记者们对这里产生了浓厚兴趣。人民网坦桑尼亚籍记者Aris手拿翻译器，一路跟随李强，一边参观机器设备，一边查看翻译出来的讲解内容，非常认真。

李强介绍，秦川集团与“一带一路”沿线多个国家密切合作，出口产品远销20多个国家。10年来，秦川集团出口额大幅攀升。据统计，2020年以来，秦川集团出口增幅达70%以上，特别是对土耳其、印度及俄罗斯等国家，贸易额增幅超过100%。2021年进出口额达到了创纪录的3.5亿元。

Aris说：“今天记录了非常多的重要内容，今晚我要好好整理一下，然后进行报道。”

中铁宝桥集团有限公司（以下简称中铁宝桥）是最后一个采访点。在这里，记者们了解到马尔代夫中马友谊大桥、孟加拉国帕德玛大桥、克罗地亚佩列沙茨大桥等“超级工程”的钢结构制作项目中都有“宝桥力量”时，纷纷发出赞叹。

“中铁宝桥致力于加强区域交通互联互通建设，使‘宝桥制造’打通国与国之间的道路，让设施联通成为‘一带一路’建设的亮点。今年上半年海外订单数量较去年同期增长了4倍，2020年、2021年合同额均突破100亿元。”中铁宝桥党委副书记刘军说。

环球时报记者马梦阳结束采访后说：“我深刻感受到宝鸡的发展劲头。今天参观的3家企业都十分具有代表性，它们在宝鸡这个地方抓住机遇发展自身的同时，也赋能了城市发展，活跃了当地的经济。”（记者 李欣泽）

（来源：群众新闻）

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