人民网东京8月4日电 （记者岳林炜）8月4日，驻日本使馆发言人就七国集团外长发布涉台共同声明答记者问，全文如下：

问：8月3日，包括日本在内的七国集团（G7）外长发表涉台共同声明，声称中方针对佩洛西访台采取的行动可能升高紧张局势，要求中方不要以武力单方面改变台海形势现状。请问驻日使馆对此有何评论？

答：佩洛西不顾中方坚决反对，为一己之私明目张胆窜访中国台湾地区。这一行径严重违背一个中国原则和中美三个联合公报规定，恶意侵犯中国主权，肆意破坏台海和本地区和平稳定。中国人民对此强烈愤慨，国际社会纷纷表达反对。包括日本在内的七国集团外长发表所谓共同声明，抱团发出错误信号，严重干涉中国内政，违背国际公理常识，我们完全不予接受，表示严厉谴责。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，这就是台海形势的现状。台海局势面临严峻挑战，根本原因是美方和台当局不断改变现状。美方打“台湾牌”、先向中国发起政治挑衅，歪曲虚化掏空一个中国原则，为“台独”分裂势力撑腰打气，这才是赤裸裸地升级紧张局势，赤裸裸地改变现状。美方这样做，最终只会引火烧身，搬起石头砸自己的脚。

中方捍卫领土完整、反对国家分裂，是基于自身权利维护主权安全和地区和平稳定的正当和必然举措。美方纠集西方一小撮国家歪曲事实，颠倒黑白，必定为天下所不耻，为历史所唾弃。日方应认清佩洛西访台的严重危害性，以实际行动体现在中日联合声明等文件中的承诺，不要盲目追随美国，不要再发表涉台错误言论，停止以任何方式向“台独”分裂势力发出错误信号。

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