人民网东京8月4日电 （记者岳林炜）近日，日本三个和统会组织纷纷就美国国会众议长佩洛西窜访台湾事公开发表声明或谈话，表示强烈反对。

日本中国和平统一促进会会长陈福坡、理事长潘庆林发表共同谈话，表示世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，声明拥护中国政府的立场，包括中方为此而采取的所有反击措施。指出全世界华侨华人促进祖国和平统一、反对“台湾独立”的立场是强大而坚定的。敦促美方切实恪守一个中国政策，不给“台独”势力提供错误信号。奉劝台湾当局认清形势，回到“一个中国、九二共识”的正道上来。

全日本华侨华人中国和平统一促进会严正声明，强烈谴责佩洛西窜访台湾，坚决支持中国政府捍卫国家主权和领土完整的部署和行动。批评美国现行对华政策，批判台湾当局胁迫民意“倚美谋独”的企图。指出实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿，是中华民族的根本利益所在。

全日本华人促进中国和平统一协议会对佩洛西不顾中方多次交涉窜访台湾表示强烈愤慨，认为“台独”分裂势力是民族复兴的毒瘤，所谓“台湾独立”是一条违背中华民族意志的走不通的绝路。在中国人民解放军建军95周年之际，该会向中国人民解放军及军烈属致以节日的问候和崇高的敬礼，并表示中国政府珍视台海和平稳定，愿尽最大努力实现国家和平统一，如果有人试图把台湾从中国分裂出去，中国军队必将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

旅日华侨华人也就佩洛西窜访表达愤慨，强烈谴责“台独”分裂势力，衷心表达拥护两岸统一的心声。

日本东洋学园大学教授朱建荣表示，一个中国原则是中美关系的政治基础，挑战一个中国原则的行径必将受到中国人民的坚决反击。企图“倚美谋独”、制造分裂的“台独”分子必将受到历史的唾弃。

日本华文教育协会会长颜安表示，民进党当局的谋“独”行径和出卖民族利益的与美勾连活动，会给广大台湾同胞带来深重祸害。华侨华人始终坚信，中国必须统一，也必然统一，这是不可阻挡的历史大势。我们关心同为炎黄子孙的台湾同胞，期盼两岸和平统一。

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