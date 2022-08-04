新华社伦敦8月3日电 专访：美国为维护霸权试图分裂世界的做法非常危险——访联合国秘书长前特别顾问、美国著名经济学家杰弗里·萨克斯

新华社记者郭爽

联合国秘书长前特别顾问、美国著名经济学家杰弗里·萨克斯日前接受新华社记者视频专访时表示，美国的霸权思维植根于其外交政策，美国为维护其霸权试图分裂世界的做法，是一种“非常危险”且“具有误导性”的战略。

萨克斯是美国哥伦比亚大学教授，曾先后担任联合国前秘书长安南、潘基文以及现任联合国秘书长古特雷斯的特别顾问。他曾两次入选美国《时代》杂志评选的全球100位最具影响力人物，被美国媒体称为世界上最重要的经济学家之一。

萨克斯说，美国霸权思维认为“美国至高无上”，这种心态导致了美国的外交失败。

萨克斯以乌克兰危机举例说，“美国的傲慢和挑衅性政策加剧了该地区局势紧张和军事化”，如果不是美国一直坚持推动北约扩张，乌克兰危机本可避免。他认为，现在美国仍在继续推动北约扩张，“这是可怕的错误，将会造成潜在的灾难”。

在其所著的《新外交政策：超越美国例外主义》一书中，萨克斯强调美国需要改变外交政策。他指出，“我们需要和平与外交，而不是挑衅，我希望美国政府重新考虑其危险和具有误导性的外交政策”。萨克斯希望，“美国能够采取致力于国际合作、基于联合国宪章的外交政策”。

萨克斯强调，“一个国家的政客无权对另一个国家的内政或者政治制度指手画脚”。他说，全球治理等目标的实现要依靠“谈判、条款承诺、在联合国框架下的多边进程”，这才是美国应真正推动的。

萨克斯对美国近年来针对中国的一系列挑衅行为提出了批评。他说：“美国的目标是削弱中国并动员盟国对抗中国。这是一个巨大的错误，非常危险。”

萨克斯认为，美国与中国等国家应携手造福世界，但美国却试图制造分歧和冲突。

在萨克斯看来，西方一些政客“对中国的攻击是幼稚、心胸狭窄、民粹主义的做法，只是在迎合不太了解情况的选民的情绪”，这与美国等国的国家利益严重不符；西方国家对中国的打压损人不利己，无助于解决人类面临的众多共同挑战。

萨克斯指出，“我们正处于多极世界”，“我们需要一个和平的世界，一个所有国家都遵守联合国宪章的世界”。但这需要各国间的合作。

萨克斯认为，应该继续将开展全球贸易、金融和文化合作，发展旅游并展现相互理解作为应对人类共同挑战并确保各国进一步发展的最佳方式。“脱钩并不能解决任何问题，也不是解决人类面临挑战的方法，反而会加剧紧张局势。”

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