人民网北京8月4日电 （记者张矜若）8月3日下午，由清华大学国际关系学系和清华大学战略与安全研究中心中国论坛共同主办的《金融资本的陷阱：国际债券对发展中国家主权债务可持续性的影响》报告发布会在北京举行。

报告总结了发展中国家发行欧洲债券时出现的教训，并呼吁国际社会多方合作，及时做好防范措施，营造符合新兴市场特点的国际金融体系，避免主权债券违约现象的扩散。

报告主笔、清华大学国际关系学系主任、中国论坛特约专家唐晓阳在发布会上对报告进行讲解。他指出，2023到2025年，非洲有上千亿美元债券到期，债务和流动性危机迫在眉睫，发展中国家应该更好地管理市场与需求的关系。“真正面临危机的其实并不是那些经济上最不发达的国家，而是许多发展中国家由于盲目发行国际债券导致债务压力增大，尤其是一些新兴经济体正面临着巨大挑战。”

唐晓阳在发布会现场援引报告内容，指出非洲国家债券发行激增与危机源于国际金融资本（主要是欧美知名投资机构）在发达国家经济低迷时提供宽松便利措施，鼓励推进发展中国家发行欧洲债券，以使国际金融资本也能从新兴市场的高速增长中获取高额收益。但经济结构脆弱而又缺乏金融风险管理经验的新兴国家在被引入了国际资本市场高风险的陷阱后，难以应对全球经济下行时多重不利因素的叠加冲击。许多国家被迫不断以更高的利率发行新债券以偿还旧债，形成中长期的恶性循环，在貌似公平的市场规则下因为短期利益落入发展的陷阱，过早透支未来的增长前景，被国际金融资本套上沉重的枷锁。

联合国发展系统驻华协调员常启德在致辞中分析了新冠肺炎疫情给全球经济社会发展带来的挑战，叠加上债务和流动性危机，给联合国可持续发展目标的达成带来了更多的困难，联合国要在创新协同方面发挥更大的作用。“这份报告发布的十分及时，我们呼吁公众关注发展中国家主权债务的可持续性问题，反思如何解决发展中国家的债务危机。危机孕育着机遇，债务增长带来的危机也让我们有机会重新思考全球架构并就日益复杂的债务融资问题达成共识。”常启德说。

非盟驻华代表拉赫曼塔拉·奥斯曼在发言中特别强调，所谓的“中国在非洲的债务陷阱”是根本不存在的。发展中国家在偿债和债券发行方面面临的多重问题值得学术界和政策界的更多关注。

发布会吸引了亚非拉国家40余家媒体的参与和关注，多国驻华使节也到场聆听了发布会。

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