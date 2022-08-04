人民网北京8月4日电 英国《卫报》网站日前发表文章称，对猴痘疫情应对的迟缓，反映出美国卫生机构疲惫不堪。

文章指出，猴痘病毒正在美国迅速传播，仅纽约市已有超过1000病例，而美国对猴痘的应对却是“迟缓而官僚主义的”。受资金不足、官僚主义和新冠疫情的影响，从联邦到州、市、县的美国各级卫生机构已经精疲力竭，在猴痘疫情面前不堪一击。

报道援引美国国家性病联盟董事会执行董事大卫·哈维（David Harvey）的观点。哈维表示，猴痘暴发已经成为美国的一场公共卫生危机。州、地方等各级组织应对非常混乱。

许多观察人士指出，新冠疫情改变了美国公共卫生官员的构成。曾经，公共卫生官员被认为是中立的权威人士，但由于口罩和疫苗政策，许多卫生官员遭到政治攻击。全美的公共卫生官员或遭受骚扰、威胁、解雇，或因愤怒而辞职。

报道称，由于资源分配不足，许多基本公共卫生服务机构状况受损：常规儿童疫苗接种率下降、用药过量导致的死亡激增，美国性传播疾病发生率连续6年创下新高。

“卫生系统十分疲惫、超负荷工作、薪资过低、人员不足，”美国全国县市卫生官员协会首席执行官劳里·特雷梅尔·弗里曼（Lori Tremmel Freeman）指出，“所有在新冠疫情期间纠缠我们的相同问题仍然挥之不去。”

公共卫生机构的支持者要求总统和国会为猴痘应对分配更多资金。公共机构被证实是预防猴痘的第一线，但自2003年以来，联邦政府为疫情防护工作提供的资金已经减少了41%。

尽管根据美国疾控中心的说法，猴痘病毒通常不致命，但弗里曼表示，高达10%的患者需要住院治疗，许多患者因为重度疼痛出现在急诊室。

(责编：徐祥丽、杨牧)