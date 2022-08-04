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中国驻泰国大使馆就佩洛西窜访台湾发表声明

2022年08月04日09:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷8月4日电 （记者孙广勇）中国驻泰国大使馆就佩洛西窜访台湾声明表示，美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，窜访中国台湾地区，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，严厉谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。1971年联大第2758号决议对此予以明确。1949年中华人民共和国成立以来，181个国家在一个中国原则基础上同中国建立外交关系。一个中国原则是国际社会的普遍共识和国际关系基本准则。

当前，台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战，根本原因是台湾当局和美方不断改变现状。美方企图搞“以台制华”，不断歪曲虚化掏空一个中国原则，不仅是对中国主权的侵犯和对中国国家安全的严重威胁，而且损害了亚太地区的和平与稳定。佩洛西众议长是现任美国国会领导人，她以任何形式任何理由赴台活动，都是升级美台官方交往的重大政治挑衅，中方绝不接受，中国人民绝不答应。

中泰是友好近邻。自两国建交以来，泰国政府一贯奉行一个中国政策，支持中国和平统一大业，不与台湾进行官方往来，正如中泰建交公报所指出：“泰王国政府承认中华人民共和国政府为中国的唯一合法政府，承认中国政府关于只有一个中国、台湾是中国领土不可分割的一部分的立场”。我们相信泰国政府和各界人士将一如继往地支持中方正义立场。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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