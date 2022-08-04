中新网8月3日电 8月2日，美国众议院议长佩洛西不顾中方强烈反对，窜访中国台湾地区。多家外媒指出，佩洛西此举是“无比鲁莽、危险和不负责任的行为”。而究其动机，实则也只是为了捞取政治资本——希望在退出美国政治舞台前，巩固在选民中的历史形象，并提升民主党中期选举选情。

美国众议院议长佩洛西。(资料图)

无比鲁莽！外媒揭佩洛西“三重意图”

新加坡《联合早报》发表评论文章称，佩洛西的意图大体可理解为“在退出美国政治舞台前的谢幕表演”，以在选民中巩固历史形象。

报道指出，一方面，年届八旬的佩洛西即将退出议长宝座，企图再利用重要节点、重要现场展现自身形象。二是，作为意识形态型政客，对民主党今年中期选举的选情深感焦虑，想通过自身表现提升选情。三是，佩洛西对于拜登行政团队的执政风格与政策把握不满，借此向拜登行政团队施压，并获取与行政团队的利益交换，让拜登在某些她所关切的利益或立场方面作出妥协。

英国《卫报》注意到，佩洛西此行存在严重的美国国内风险，因为民主党面临艰难的中期选举，而拜登急于为他的经济议程制造正面的头条新闻，而非外国问题。

《金融时报》评论称，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区是考虑不周之举，时机也不佳。佩洛西此举有可能被视为“哗众取宠的行为”。

《纽约时报》在题为《佩洛西不该在此时访问台湾》一文中指出，华盛顿应向北京传递美国遵守“一个中国”政策、不支持台湾“独立”的信息。

美国知名专栏作家弗里德曼(Thomas L. Friedman)还在该媒体刊文称，佩洛西窜访中国台湾地区是“无比鲁莽、危险和不负责任的行为”。这么做不会有任何好结果。中国台湾地区不会因为这种纯粹象征意义的访问，而变得更加安全或者更加繁荣。

严正抗议！民众吁美国不要干涉中国内政

佩洛西窜访中国台湾地区一事在社交媒体上引发高度关注和热议。不少网友对其动机提出质疑，“某一天南希·佩洛西醒来，然后想世界最需要什么？(答案)当然是一场危机！”

图片来源：网友社交媒体账号截图。

有网友说，“在经济衰退、通货膨胀、与俄罗斯发生冲突的时候，冒险与中国发生冲突有意义吗？”

图片来源：网友社交媒体账号截图。

还有网友认为，佩洛西窜访台湾预计将花费纳税人超过9000万美元，这笔钱将用于安全、美国军事分配等等，“这一切都是为了让她在利用内幕消息购买了数百万股英伟达的股票后，能有机会参观英伟达的芯片工厂。”

图片来源：网友社交媒体账号截图。

也有网友批评称，这是一个“荒谬的决定”，“他们所做的一切都在给台湾民众制造更多垃圾，并且更加严重地破坏世界经济！”

图片来源：网友社交媒体账号截图。

在佩洛西位于美国旧金山联邦大厦的办公室大楼前，数百民众手举写有“台湾是中国领土”的牌子，对其窜访台湾的行程表示严正抗议。

多个民众组织包括Pivot to Peace、CODEPINK、Veterans for Peace的领导和华人社区代表聚集一起，高喊口号，要求佩洛西“停止挑衅”。

图片来源：民众组织Pivot to Peace社交媒体账号截图。

佩洛西窜访中国台湾地区当晚，中国外交部发表声明指出：“中方必将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整，由此产生的一切后果，必须由美方和‘台独’分裂势力负责。”(完)

(责编：燕勐、崔越)